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2021-05-23
Удинезе - Фиорентина
Сампдория - Аталанта
Кротоне - Кальяри
Интер - Дженоа
Наполи - Беневенто
Рома - Милан

Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе против Фиорентина

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    70' Макенго Жан-Виктор (6) уходит с поля, Арслан Толгай-Али (22) вышел на поле
     
    73' Льоренте Фернандо (32)
     
    77' Льоренте Фернандо (32) уходит с поля, Брааф Джейден (21) вышел на поле
     
    86' (1:0) Несторовски Илия (30) (де Пауль Родриго (10))
     
    90' Молина Науэль (16) уходит с поля, де Майо Себастьян (87) вышел на поле
     
    64' Мартинес Лукас (2)
     
    68' Рибери Франк (7) уходит с поля, Кокорин Александр (91) вышел на поле
     
    2
    79' Кастровилли Гаэтано (10) уходит с поля, Амрабат Софьян (34) вышел на поле
    79' Малькуи Кевин (25) уходит с поля, Касерес Мартин (22) вышел на поле
     
    2
    88' Эйссерик Валентен (92) уходит с поля, Валеро Борха (6) вышел на поле
    88' Пеццелья Херман (20) уходит с поля, Монтиэль Кристобаль (28) вышел на поле
     
    90+2' Кокорин Александр (91)
    Голы
    Несторовски Илия
    ассистент де Пауль Родриго     		1:0 86’
    Наказания
    64’ Мартинес Лукас
    Льоренте Фернандо 73’
    90+2’ Кокорин Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    68’ Кокорин Александр Рибери Франк
    Арслан Толгай-Али Макенго Жан-Виктор 70’
    Брааф Джейден Льоренте Фернандо 77’
    79’ Амрабат Софьян Кастровилли Гаэтано
    79’ Касерес Мартин Малькуи Кевин
    88’ Валеро Борха Эйссерик Валентен
    88’ Монтиэль Кристобаль Пеццелья Херман
    де Майо Себастьян Молина Науэль 90’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 8
    		3 Удары в створ 2
    		12 Фолы 20
    		3 Угловые 9
    		2 Офсайды 1
    		44% Владение мячом 56%
    		2 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    01 марта в 09:45
    Да просто игрового времени какохе мало дали. Так бы он дубль Удине закатил. ))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    28 февраля в 22:38
    Быть может начнет забивать?). И сделает из нас идиотами?)). А пока он сам такой).
    Удачи ему!).
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    28 февраля в 21:49
    Знакомая история ...Кокоша..явно не тот игрок что делает игру и хочет бороться за честь клуба!
    Caniggia
    Caniggia ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    28 февраля в 21:46
    Точно светлое пятно - хоть есть над кем поржать в этой мутной и тоскливой Фиорентине!
    gentlewolf
    gentlewolf
    28 февраля в 21:34
    Редчайший случай закопанного в землю таланта.
    Даже Дзюба опомнился и что то показывал, тот же Широков помнится за голову взялся, а тут - пустота. Без любого признака Чапаева.
    Сп62
    Сп62 ответ Ислам0926 (раскрыть)
    28 февраля в 20:56
    Лиха беда - начало.
    Альфамен
    Альфамен
    28 февраля в 20:11
    Сначала все ржали когда Фиалки купили Санька,теперь все угорают с его игры.
    Ironigor
    Ironigor
    28 февраля в 20:10
    Какой он всё таки НИКАКОЙ этот Бутырский !!! Антиреклама футбола!!!
    Evilhuman
    Evilhuman
    28 февраля в 19:54
    Санёк красава и в Италии поживёт и денег не потратит, а ещё и заработает
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    28 февраля в 19:47
    Фиорентина плохо играет. Единственное светлое пятно в команде- Саня Кокорин
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    28 февраля в 19:40
    Пока выход Александра в составе "Фиорентины" очков к сожалению не приносит. Одних точных передач назад и поперек поля для победы недостаточно. Как не печально отмечать, но "фиолетовые" без Кокорина играют успешнее, чем с ним:
    Dima salev
    Dima salev
    28 февраля в 19:37
    Раз в год и палка стреляет но не Кокорин!
    Брулин
    Брулин
    28 февраля в 19:25
    этот Саня итальянских денег втянет и можно на пенсию года через два!
    112910415
    112910415
    28 февраля в 19:19
    нет, не затащил почему-то
    Томас Сойер
    Томас Сойер
    28 февраля в 19:07
    Народ...я думал только Кокорин плохо играет в Фиорентии...оказывается там все никакие. Так что грешит на одного Сашу не справедливо.
    Futurista
    Futurista ответ RamonCSKA (раскрыть)
    28 февраля в 19:06
    А у Сашки в ушах звучит Гоа...шампусик..Гоа...
    Ислам0926
    Ислам0926
    28 февраля в 19:05
    И все таки отметился в протоколе желтой карточкой
    particular
    particular ответ RamonCSKA (раскрыть)
    28 февраля в 18:58, ред.
    Возможно, скоро зазвучит "сашка гоу хоум"..:) Да только от Сашкиного контракта, как обычно, сложно избавиться..:)) Типа, кто последний - тот и платит...
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    28 февраля в 18:45
    Только и слышно гоу саша гоу саша, а кокорин стоит и не прессингует защитников, давая им спокойно начинать атаки
    DEIVID_1
    DEIVID_1
    28 февраля в 18:37
    Когда нужны голы фиалок - Влахович превращается в нереальное дерево.
    Mi6
    Mi6 ответ RamonCSKA (раскрыть)
    28 февраля в 18:19
    Это как от Гончаренко ждать победы в чемпионате))
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    28 февраля в 17:18
    Ждем покер кокорина
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