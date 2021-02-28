|Удинезе
|1:0
|Фиорентина
|
1 : 0
завершен
28 февраля 2021, 17:00
воскресенье
|
Стадион Дачия Арена
|
Несторовски Илия
ассистент де Пауль Родриго
|1:0
|86’
|64’
|Мартинес Лукас
|Льоренте Фернандо
|73’
|90+2’
|Кокорин Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|68’
|Кокорин Александр
|Рибери Франк
|Арслан Толгай-Али
|Макенго Жан-Виктор
|70’
|Брааф Джейден
|Льоренте Фернандо
|77’
|79’
|Амрабат Софьян
|Кастровилли Гаэтано
|79’
|Касерес Мартин
|Малькуи Кевин
|88’
|Валеро Борха
|Эйссерик Валентен
|88’
|Монтиэль Кристобаль
|Пеццелья Херман
|де Майо Себастьян
|Молина Науэль
|90’
|
|9
|Удары по воротам
|8
|
|
|3
|Удары в створ
|2
|
|
|12
|Фолы
|20
|
|
|3
|Угловые
|9
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|44%
|Владение мячом
|56%
|
|
|2
|Cэйвы
|2
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|
Удачи ему!).
Удачи ему!).
Даже Дзюба опомнился и что то показывал, тот же Широков помнится за голову взялся, а тут - пустота. Без любого признака Чапаева.
Даже Дзюба опомнился и что то показывал, тот же Широков помнится за голову взялся, а тут - пустота. Без любого признака Чапаева.