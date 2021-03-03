В 47 Консильи Андреа Голов пропущено: 3 Спасений: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 2 Марлон Фолов совершено: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 17 Мюльдюр Мерт Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 73

З 6 Рожерио Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 31 Феррари Джанмарко Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 7 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 85 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 10 Джуричич Филип Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 86

П 73 Локателли Мануэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 76 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

П 8 Лопес Максим Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 85

П 25 Берарди Доменико Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 85

П 92 Дефрель Грегуар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 79

Н 9 Капуто Франческо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 56 Пеголо Джанлука

В 63 Турати Стефано

З 5 Айхан Каан

З 77 Кириакопулос Гиоргос

З 13 Пелузо Федерико

З 22 Тольян Джереми Фолов совершено: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 17

П 4 Маньянелли Франческо

П 14 Мба Обьянг Педро Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10

П 23 Траоре Хамед Пасы: 2 Минут сыграно: 11

Н 30 Оддеи Брайан Пасы: 1 Минут сыграно: 10

Н 18 Распадори Джакомо