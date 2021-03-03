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3 : 3
завершен
03 марта 2021, 20:30
среда
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Стадион Читта дель Триколоре
|Максимович Никола
|1:0(А)
|34’
|38’
|1:1
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Зелински Петр
ассистент Демме Диего
|Берарди Доменико
|2:1(П)
|45+1’
|72’
|2:2
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Ди Лоренцо Джованни
ассистент Инсинье Лоренцо
|90’
|2:3(П)
|Инсинье Лоренцо
|Капуто Франческо
|3:3(П)
|90+5’
|Джуричич Филип
|30’
|69’
|Демме Диего
|77’
|Гулям Фаузи
|Марлон
|79’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|67’
|Элмас Эльхиф
|Мертенс Дрис
|Тольян Джереми
|Мюльдюр Мерт
|73’
|73’
|Бакайоко Тьему
|Демме Диего
|73’
|Гулям Фаузи
|Хисай Эльсеид
|Траоре Хамед
|Дефрель Грегуар
|79’
|Мба Обьянг Педро
|Лопес Максим
|85’
|Хараслин Лукаш
|Джуричич Филип
|85’
|Оддеи Брайан
|Берарди Доменико
|85’
|85’
|Лоботка Станислав
|Зелински Петр
|86’
|Манолас Константинос
|Максимович Никола
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|14
|Удары по воротам
|16
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|5
|Удары в створ
|5
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|17
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|4
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|2
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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