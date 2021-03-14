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1 : 2
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Стадио Олимпико
|62’
|0:1(П)
|Лукаку Ромелу
|Санабрия Антонио
|1:1
|70’
|85’
|1:2
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Мартинес Лаутаро
ассистент Санчес Алексис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Линетти Кароль
|Базелли Даниэле
|49’
|56’
|Янг Эшли
|Перишич Иван
|56’
|Эриксен Кристиан
|Гальярдини Роберто
|Дзадза Симоне
|Верди Симоне
|67’
|Ансальди Кристиан
|Мурру Никола
|67’
|81’
|Санчес Алексис
|Брозович Марцело
|Белотти Андреа
|Санабрия Антонио
|89’
|Гояк Амер
|Войвода Мергим
|89’
|89’
|Весино Матиас
|Мартинес Лаутаро
|89’
|Дармиан Маттео
|Хакими Ашраф
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|6
|Удары по воротам
|13
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|3
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|12
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|1
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|2
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|1
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|1
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1-2
1-2
Получается что если в Турине первый клуб Торино, то это означает что все болелы второго клуба Турина наёмники, которым нравиться из далека смотреть на срущегося птенца 0_о
Получается что если в Турине первый клуб Торино, то это означает что все болелы второго клуба Турина наёмники, которым нравиться из далека смотреть на срущегося птенца 0_о