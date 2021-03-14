В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 94

З 95 Бастони Алессандро Фолов заработано: 3 Всего навесов: 3 Выносы: 4 Пасы: 104 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 94

З 6 де Врей Стефан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 94 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 94

П 2 Хакими Ашраф Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 88

З 37 Шкриньяр Милан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 100 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 94

П 23 Барелла Николо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 73 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 94

П 77 Брозович Марцело Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 92 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 81

П 5 Гальярдини Роберто Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 56

П 14 Перишич Иван Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 56

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 97 Раду Ионуц

З 36 Дармиан Маттео Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 6

З 11 Коларов Александар

З 13 Раноккья Андреа

З 15 Янг Эшли Офсайды: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 38

П 8 Весино Матиас Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 5

П 12 Сенси Стефано

П 24 Эриксен Кристиан Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 38

Н 99 Пинамонти Андреа