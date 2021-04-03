|Дженоа
|1:1
|Фиорентина
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1 : 1
завершен
сегодня, 16:00
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Стадион Луиджи Феррарис
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Дестро Маттиа
ассистент Скамакка Джанлука
|1:0
|13’
|23’
|1:1
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Влахович Душан
ассистент Кастровилли Гаэтано
|Стротман Кевин
|2’
|52’
|Рибери Франк
|52’
|Тренеру Пранделли Чезаре
|Зайц Миха
|64’
|90+5’
|Пульгар Эрик
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Зайц Миха
|Бираски Давиде
|62’
|Гильоне Паоло
|Бехрами Валон
|70’
|Пьяца Марко
|Дестро Маттиа
|70’
|71’
|Эйссерик Валентен
|Бонавентура Джакомо
|71’
|Бираги Кристиано
|Касерес Мартин
|Мелегони Филиппо
|Стротман Кевин
|83’
|Шомуродов Элдор
|Скамакка Джанлука
|83’
|83’
|Кальехон Хосе
|Кастровилли Гаэтано
|89’
|Куаме Кристиан
|Влахович Душан
|89’
|Амрабат Софьян
|Венути Лоренцо
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|8
|Удары по воротам
|10
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|1
|Удары в створ
|3
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|17
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|2
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|4
|Офсайды
|0
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|2
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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Только в этом году 10 голов....
Кокорин походу надолго без основы...
Душан на 10 лет младше Александра...и без напряга выигрывает конкуренцию...
Только в этом году 10 голов....
Кокорин походу надолго без основы...
Душан на 10 лет младше Александра...и без напряга выигрывает конкуренцию...
Если Саня был то они разорвали бы хозяев получается)))
Если Саня был то они разорвали бы хозяев получается)))