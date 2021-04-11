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3 : 1
завершен
11 апреля 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 427 - 36.4
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.1
Средний возраст: 27.8 - 29.9
Легионеров: 9 - 4
Схемы: 4-4-2 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 15:55
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Кулусевски Деян
ассистент Куадрадо Хуан
|1:0
|4’
|Мората Альваро
|2:0
|22’
|49’
|2:1
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Скамакка Джанлука
ассистент Ровелла Николо
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МакКенни Уэстон
ассистент Данило
|3:1
|70’
|Куадрадо Хуан
|20’
|Кулусевски Деян
|37’
|38’
|Бехрами Валон
|53’
|Ровелла Николо
|62’
|Кришито Доменико
|Сандро Алекс
|82’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сандро Алекс
|Куадрадо Хуан
|46’
|46’
|Пьяца Марко
|Бехрами Валон
|46’
|Гильоне Паоло
|Бираски Давиде
|63’
|Шомуродов Элдор
|Пандев Горан
|63’
|Зайц Миха
|Ровелла Николо
|Дибала Пауло
|Мората Альваро
|68’
|МакКенни Уэстон
|Кулусевски Деян
|68’
|70’
|Мелегони Филиппо
|Скамакка Джанлука
|Рамос Артур
|Кьеза Федерико
|74’
|Рэмзи Аарон
|Рабьо Адриен
|84’
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|25
|Удары по воротам
|10
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|12
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|11
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|8
|Угловые
|6
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|2
|Cэйвы
|9
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|3
|Предупреждения
|3
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Именно с его приходом Ювентус сильно сдал и не в состоянии пройти такие клубы как Лион, Аякс, Порту.
С последними вообще он виноват, повернулся спиной и пропустил мяч между ног.
А Пирло пусть примерит усы Пескова, может тогда фортанет сильно))
Именно с его приходом Ювентус сильно сдал и не в состоянии пройти такие клубы как Лион, Аякс, Порту.
С последними вообще он виноват, повернулся спиной и пропустил мяч между ног.
А Пирло пусть примерит усы Пескова, может тогда фортанет сильно))
Роналду уже года как 4-5 вылетел из топ 15 игроков мира.
Роналду уже года как 4-5 вылетел из топ 15 игроков мира.
Мората и Каьеза лучшие игроки клуба в этом сезоне.
Мората и Каьеза лучшие игроки клуба в этом сезоне.