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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Дженоа

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 3:1 Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя) Дженоа
Ювентус
3 : 1
завершен
11 апреля 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 427 - 36.4
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.1
Средний возраст: 27.8 - 29.9
Легионеров: 9 - 4
Схемы: 4-4-2 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 0
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Дженоа
Италия. Серия А 2020/2021, 30 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 15:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.266.2013.24
Лига Ставок 1.27 6.20 11.00
Фонбет Live! 1.10 7.80 70.00
Мелбет 1.23 6.79 13.90
BetBoom 1.23 6.51 13.81
 
4' (1:0) Кулусевски Деян (44) (Куадрадо Хуан (16))
 
20' Куадрадо Хуан (16)
 
22' (2:0) Мората Альваро (9)
 
37' Кулусевски Деян (44)
 
46' Куадрадо Хуан (16) уходит с поля, Сандро Алекс (12) вышел на поле
 
2
68' Мората Альваро (9) уходит с поля, Дибала Пауло (10) вышел на поле
68' Кулусевски Деян (44) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
 
70' (3:1) МакКенни Уэстон (14) (Данило (13))
 
74' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Рамос Артур (5) вышел на поле
 
82' Сандро Алекс (12)
 
84' Рабьо Адриен (25) уходит с поля, Рэмзи Аарон (8) вышел на поле
 
38' Бехрами Валон (11)
 
2
46' Бехрами Валон (11) уходит с поля, Пьяца Марко (37) вышел на поле
46' Бираски Давиде (14) уходит с поля, Гильоне Паоло (18) вышел на поле
 
49' (2:1) Скамакка Джанлука (9) (Ровелла Николо (65))
 
53' Ровелла Николо (65)
 
62' Кришито Доменико (4)
 
2
63' Пандев Горан (19) уходит с поля, Шомуродов Элдор (61) вышел на поле
63' Ровелла Николо (65) уходит с поля, Зайц Миха (16) вышел на поле
 
70' Скамакка Джанлука (9) уходит с поля, Мелегони Филиппо (24) вышел на поле
Голы
Кулусевски Деян
ассистент Куадрадо Хуан 		1:0 4’
Мората Альваро 2:0 22’
49’ 2:1 Скамакка Джанлука
ассистент Ровелла Николо
МакКенни Уэстон
ассистент Данило 		3:1 70’
Наказания
Куадрадо Хуан 20’
Кулусевски Деян 37’
38’ Бехрами Валон
53’ Ровелла Николо
62’ Кришито Доменико
Сандро Алекс 82’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Сандро Алекс Куадрадо Хуан 46’
46’ Пьяца Марко Бехрами Валон
46’ Гильоне Паоло Бираски Давиде
63’ Шомуродов Элдор Пандев Горан
63’ Зайц Миха Ровелла Николо
Дибала Пауло Мората Альваро 68’
МакКенни Уэстон Кулусевски Деян 68’
70’ Мелегони Филиппо Скамакка Джанлука
Рамос Артур Кьеза Федерико 74’
Рэмзи Аарон Рабьо Адриен 84’
Статистика
 25 Удары по воротам 10
12 Удары в створ 3
15 Фолы 11
8 Угловые 6
57% Владение мячом 43%
2 Cэйвы 9
3 Предупреждения 3
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Все комментарии
Усы Пескова
Усы Пескова ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля в 18:13
Что правда, то правда!))
Усы Пескова
Усы Пескова ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля в 18:08
Ах уж эти судьи)) выкупили у них честь и совесть в обмен на бабосы!
Усы Пескова
Усы Пескова ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля в 00:33
Так а что руководство винить? Усилили клуб самим нарциссом, чтоб ЛЧ выиграть, а он взял да обрушил клуб!
Именно с его приходом Ювентус сильно сдал и не в состоянии пройти такие клубы как Лион, Аякс, Порту.
С последними вообще он виноват, повернулся спиной и пропустил мяч между ног.
А Пирло пусть примерит усы Пескова, может тогда фортанет сильно))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 21:21
Безусловно руководство так же виновно в провале этого сезона, согласен! Но на следующий я бы все же не рисковал , оставляя Пирло.
da da da
da da da ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 21:08
Мората в СериА 25 игр-8+9 по Г+П,в ЛЧ 6+1))
Роналду уже года как 4-5 вылетел из топ 15 игроков мира.
SpartakАдекват
SpartakАдекват ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 20:40
Тоже поздравляю с победой! Причём с тем же счётом, что самое интересное)
da da da
da da da
11 апреля в 20:32
жаль Юве,Криш развалил гегемон,хотя брали вообще для ЛЧ.
Мората и Каьеза лучшие игроки клуба в этом сезоне.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
11 апреля в 19:49
Снова игра оставила двоякое впечатление! Вроде и выиграли, вроде и счёт нормальный!! Но.... Снова ватокат, снова матч неиспользованных возможностей! При счете 2:1 , если честно то дрогнуло сердце! Ведь могли же и прогнать или в лучшем случае ничья! Ну нельзя же так играть!! Нельзя! Ну почему не закрыть вопрос в первом тайме?! А во втором выпустить несколько молодых игроков: Фаджоли , Фработту?! Ведь их же надо наигрывать когда то , хоть для себя хоть на продажу их же надо показать чтобы они чего-то стоили! Так нет же снова катали мяч вдоль , поперёк, вратарю! А забегали снова лишь тогда , когда запахло жареным! Кстати о критиках поляка , думаю что они все могут замолчать и больше не говорить глупости в его адрес. По сути можно сказать что он спас игру! Теперь о Кьезе. Я очень рад что мы его купили , очень! У парня есть все : скорость, техника, напористость, желание играть и приносить пользу команде - все это так! Но иногда его действия и принимаемые решения просто не укладываются в голове! Взять только этот пас на Морату?! И так бывает очень часто! Кулусевски- молодой парень 20 лет, а такое впечатление что у него на ногах гири . Ну такой же тормоз, такой медленный , неповоротливый! Посмотрел бы на Роналду - ему уже 36 !!! Но все у него по прежнему на уровне! Отличная скорость, пас, удар с двух ног. Играет без замен все матчи сезона . Просто сумашедшая физика ! А это просто тормоз, хотя иногда и забивает. А вообще после этого матча я абсолютно уверен, что в провале этого сезона виноват один человек- это ПИРЛО!!
Qatar Airways
Qatar Airways
11 апреля в 18:41
Не увидев в заголовке фразу "гол Роналду помог победить..." подумал, что португалец не принимал участие в матче. Но нет, отыграл все девяносто минут. Всё-таки плохо, что итальянские арбитры не ставят пенальти в каждой игре. Нельзя же так цинично сбивать весь атакующий порыв лучшего игрока академии Спортинга.
ilyafrom
ilyafrom ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 18:19
Ничья будет
ilyafrom
ilyafrom
11 апреля в 17:57
Сегодня забили те, кого больше всех критиковали. А где был тащер?
Bom Bom
Bom Bom
11 апреля в 17:54
Уверенная в целом победа. Но без глупостей, как обычно, не обошлось. Однако 2 место должны брать по итогам чемпионата, конкурентов лихорадит еще больше, а Интер такой запас не растеряет.
Makcum
Makcum
11 апреля в 17:24
Страшно за старуху, давайте топите а то маэстро Пирлоланда выкинут!
Ozabot
Ozabot ответ DEIVID_22 (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 17:24
Дык, у Райолы любой, кто подает признаки жизни, топ-звезда. А так Де Лигт это просто очень дорогая статья в зарплатной ведомости — не больше.
juvenale
juvenale
11 апреля в 17:08
мда какой же де лихт клоун
juvenale
juvenale
11 апреля в 16:54
Роналдо снова верняковые моменты порит
Bom Bom
Bom Bom
11 апреля в 16:06
Есть первый) Какую красоту положили!
dok66
dok66
11 апреля в 15:50
П1
Ravshan878
Ravshan878
11 апреля в 11:45
Чудо награда от бога.Но вряд ли увидим чуду.Как всегда за Дженоа, ШОМа и Кришито.
hаrut
hаrut
11 апреля в 10:57
Тб наиграет один Юве
dadrail
dadrail
11 апреля в 10:56
У гостей шансов нет
asraeil
asraeil
11 апреля в 10:55
Пора Юве начинать играть
Сидор новый
Сидор новый
11 апреля в 10:51
Юве выиграет крупно..
shlomo
shlomo
11 апреля в 10:37
Юве выиграет
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