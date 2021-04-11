В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 13 Данило Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 90 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 88 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

З 3 Кьеллини Джорджо Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 96 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

П 30 Бентанкур Родриго Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

З 16 Куадрадо Хуан Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 45

П 44 Кулусевски Деян Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 68

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 84

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 75

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 68

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 31 Пинсольо Карло

З 28 Демирал Мерих

З 36 Ди Пардо Алессандро

З 37 Дрэгушин Раду

З 12 Сандро Алекс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 45

З 38 Фработта Джанлука

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 22

П 5 Рамос Артур Отборы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 15

П 8 Рэмзи Аарон Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 10

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 22