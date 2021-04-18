В 1 Монтипо Лоренцо Голов пропущено: 5 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Спасений: 4 Желтые карточки: 1 Пенальти отражено: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 93 Барба Федерико Фолов совершено: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 15 Глик Камил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 27 Депаоли Фабио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 3 Летиция Гаэтано Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 57

П 29 Ионицэ Артур Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 78

П 28 Скьяттарелла Паскуале Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 57

Н 7 Гайч Адольфо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 57

П 16 Импрота Риккардо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 19 Инсинье Роберто Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 25 Сау Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 22 Лукателли Игор

В 12 Манфредини Никколо

З 5 Калдирола Лука Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 33

З 58 Пастина Кристиан

П 10 Виола Николас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 33

П 14 Дабо Брайан Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 8 Тельо Андрес

П 56 Хетемай Перпарим

Н 20 Ди Серио Джузеппе

Н 9 Лападула Джанлука Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 33