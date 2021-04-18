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5 : 3
завершен
18 апреля 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 250.8 - 30.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 0.9
Средний возраст: 30 - 28.2
Средний рост: 184.6 - 181
Легионеров: 7 - 3
Схемы: 3-5-2 - 4-3-2-1
Серия побед: 3 - 0
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Стадион Олимпико
|Депаоли Фабио
|1:0(А)
|10’
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Иммобиле Чиро
ассистент Милинкович-Савич Сергей
|2:0
|20’
|Корреа Хоакин
|3:0(П)
|36’
|45’
|3:1
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Сау Марко
ассистент Инсинье Роберто
|Монтипо Лоренцо
|4:1(А)
|48’
|63’
|4:2(П)
|Виола Николас
|85’
|4:3
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Глик Камил
ассистент Виола Николас
|Иммобиле Чиро
|5:3
|90+6’
|35’
|Монтипо Лоренцо
|50’
|Скьяттарелла Паскуале
|53’
|Глик Камил
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|70’
|Пароло Марко
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|17’
|Дабо Брайан
|Сау Марко
|Лулич Сенад
|Фарес Мохаммед
|57’
|Пароло Марко
|Лейва Лукас
|57’
|57’
|Виола Николас
|Скьяттарелла Паскуале
|57’
|Лападула Джанлука
|Гайч Адольфо
|57’
|Калдирола Лука
|Летиция Гаэтано
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Альберто Луис
|70’
|Мурики Ведат
|Корреа Хоакин
|70’
|78’
|Фальке Яго
|Ионицэ Артур
|Худт Уэсли
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|88’
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|13
|Удары по воротам
|16
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|7
|Удары в створ
|6
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|14
|Фолы
|10
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|5
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|3
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|3
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Надеюсь, «Беневенто» сохранит позицию в лиге на следующий сезон. Команда с характером. Даст бой любому.
Надеюсь, «Беневенто» сохранит позицию в лиге на следующий сезон. Команда с характером. Даст бой любому.