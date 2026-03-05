Top.Mail.Ru
«Краснодар» после матча с ЦСКА намусорил в раздевалке и сломал дверь

сегодня, 12:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Футболисты «Краснодара» после первого матча 1/2 финала «пути Российской премьер‑лиги» Кубка России против ЦСКА повредили дверь в гостевой раздевалке. Об этом сообщил врач армейского клуба Эдуард Безуглов в своём Telegram‑канале.

Безуглов также опубликовал видео, на котором виден заметный беспорядок в раздевалке «Краснодара» после завершения встречи.

Видео гостевой раздевалки на «ВЭБ-Арене» 4 марта 2026 года в 23:00 мск. По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет — ожиданий других, к сожалению, и не было. Но двери зачем ломать и при этом не сообщать об этом принимающей стороне.

Игра завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.

lazzioll
lazzioll ответ Vahidlapsha (раскрыть)
сегодня в 15:17
станица, столица - да какая разница))
adekvat
adekvat
сегодня в 15:11
Да ладно, просто не было инструкции в какую сторону открывается дверь.
qcbeuv7fu7u5
qcbeuv7fu7u5
сегодня в 15:10
Хочу запустить флешмоб. Сбор средств на ремонт двери в раздевалке. Только нужно определиться - куда и создать механизм контроля, чтобы потратили целевым образом. Не на букет Сухому.
zjbpj39zskgr
zjbpj39zskgr
сегодня в 15:01
Воспитанием похоже наши краснодарские футболисты обделены, что очень печально.
4xctcyvtwep6
4xctcyvtwep6
сегодня в 14:56
Быки, а поступили по свински
Red blu
Red blu
сегодня в 14:50
Не умеют достойно проигрывать быки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:47
Быки нарушили конской порядок))
Да, поражение обидное, но надо уметь проиграть.
Beekeeper
Beekeeper ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 14:38
Рогами цепляются
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:28
Респект, настоящие быки
Futurista
Futurista ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 14:19
https://m.soccer.ru/news/1423321/cska-krasnodar
Futurista
Futurista
сегодня в 14:02, ред.
Даже кочегары из Москвы себе такого не позволяют...даже байкальские экологи в шоке...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:59
Случайно стали чемпионами. Теперь короны об косяки цепляются.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:53
Как-то противно всё это... Хотелось бы услышать комментарии от Краснодара.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:48, ред.
А мне сразу вспомнился Чемпионат мира 2018 года... Тогда японские, если мне не изменяет память, болельщики после матча доставали мешки и убирали за собой весь мусор. Что касается порядка в раздевалке и сломанной двери, то подобное лишь говорит об уровне развития тех, кто это сделал, а также кто равнодушно наблюдал. Я бы ещё кинул камень в огород Мусаева. Надеюсь, в ответной встрече ЦСКА будет на высоте.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:46
По свински повели себя быки, по свински. Быки превратились в свиней.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:25
Проигрывать надо уметь красиво!
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:17
Даже Спартак себе такого не позволяет...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:15
Некрасиво....
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:15
Интересно, что "кони" оставят в раздевалке после ответного матча?

А если серьёзно, то некрасиво.
К примеру как я знаю, что тот же ЦСКА после себя оставляет порядок и добрые послания принимающей стороне, даже после неудачных матчей с принципиальными соперниками.
5yysgfdsx4r4
5yysgfdsx4r4
сегодня в 13:06
Игры между ЦСКА и Краснодаром становятся все более насыщенными на события. Походу Краснодар получил все таки своего первого принципиального соперника...
zx7nt4x465qe
zx7nt4x465qe
сегодня в 13:02
Хорошо хоть в углу не на76и
Vahidlapsha
Vahidlapsha
сегодня в 13:02
Неудивительно, село приехало в столицу.
Гость
