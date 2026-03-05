«Краснодар» после матча с ЦСКА намусорил в раздевалке и сломал дверь

Футболисты «Краснодара» после первого матча 1/2 финала «пути Российской премьер‑лиги» Кубка России против ЦСКА повредили дверь в гостевой раздевалке. Об этом сообщил врач армейского клуба Эдуард Безуглов в своём Telegram‑канале.
Безуглов также опубликовал видео, на котором виден заметный беспорядок в раздевалке «Краснодара» после завершения встречи.
Видео гостевой раздевалки на «ВЭБ-Арене» 4 марта 2026 года в 23:00 мск. По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет — ожиданий других, к сожалению, и не было. Но двери зачем ломать и при этом не сообщать об этом принимающей стороне.
Игра завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.
А если серьёзно, то некрасиво.
К примеру как я знаю, что тот же ЦСКА после себя оставляет порядок и добрые послания принимающей стороне, даже после неудачных матчей с принципиальными соперниками.
