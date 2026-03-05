Top.Mail.Ru
РФС проведет с клубами РПЛ встречу по вопросу судейства

сегодня, 10:52

Российский футбольный союз 14 марта проведет обсуждение с клубами Российской премьер‑лиги (РПЛ) вопросов судейства. Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Ранее сообщалось, что в первом после возобновления чемпионата России туре решение системы видеоассистента судьи (VAR) вмешивалось в каждый из восьми матчей.

Мы последовательно работаем над развитием системы VAR и повышением качества судейства — это приоритет для нас на ближайшие сезоны. С нового сезона вводим обновленные технические требования, которые будут внесены в технический регламент РПЛ. Рабочий диалог с лигой и клубами у нас идет в постоянном режиме, мы регулярно направляли материалы, фиксировали позиции, обсуждали детали. Теперь, когда требования сформированы и горизонт понятен, считаем правильным собраться в очном формате.

14 марта проводим заседание профильной комиссии по VAR, приглашаем представителей лиги, чтобы совместно пройтись по всем техническим параметрам, снять вопросы и убедиться, что к возобновлению сезона все готовы. Если у коллег есть дополнительные предложения, то мы попросили направить их заранее, чтобы внимательно изучить и обсудить.

5nvk46wt4b2c
5nvk46wt4b2c
сегодня в 12:56
Будут лапшу на уши клубам вешать.
sjvnvn3cayt4
sjvnvn3cayt4
сегодня в 12:54
Будут теперь с пустого переливать втпорожню
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:50
Сдаётся мне, РФС запланировал это мероприятие, чтобы в очередной раз пустить пыль в глаза клубам и болельщикам. Общее настроение таково, что футбольным руководителелям России фактически задан вопрос: — "Почему они открыто помогают не самому сильному в настоящее время клубу завоевать главный трофей страны?". Тренерам клубов хорошо бы выработать общую позицию по всем важным вопросам. Если есть претензии, надо их сформулировать и озвучить. А мы что видим? Эмоциональные интервью тренеров после матча или нелепые заявления отдельных игроков. А потом штрафные санкции по отношению к ним.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:20
"14 марта проводим заседание профильной комиссии по VAR, приглашаем представителей лиги, чтобы совместно пройтись по всем техническим параметрам, снять вопросы и убедиться, что к возобновлению сезона все готовы." - Вознобновление сезона произошло , осталось снять вопросы...)))
Vilar
Vilar
сегодня в 12:15
Очень заметна работа над развитием системы VAR и особенно, повышение качества судейства, спросите у Талалаева, Мусаева, Альбу, Осинькина и т.д., они точно подтвердят.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:58, ред.
Хорошая идея.
А то много непонимание и коныликтов.
А нам хочется футбола без скандалов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:47
Основной вопрос на этой встрече, это юбилей и как его достойно встретить. Другие темы РФС и лично Дюкова не интересуют
Вещий
Вещий
сегодня в 11:41
Прайс лист требует доработки.....
Futurista
Futurista
сегодня в 11:28
Драку заказывали?)...Уплачено!...
Гость
