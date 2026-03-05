РФС проведет с клубами РПЛ встречу по вопросу судейства

Российский футбольный союз 14 марта проведет обсуждение с клубами Российской премьер‑лиги ( РПЛ ) вопросов судейства. Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Ранее сообщалось, что в первом после возобновления чемпионата России туре решение системы видеоассистента судьи ( VAR ) вмешивалось в каждый из восьми матчей.

Мы последовательно работаем над развитием системы VAR и повышением качества судейства — это приоритет для нас на ближайшие сезоны. С нового сезона вводим обновленные технические требования, которые будут внесены в технический регламент РПЛ . Рабочий диалог с лигой и клубами у нас идет в постоянном режиме, мы регулярно направляли материалы, фиксировали позиции, обсуждали детали. Теперь, когда требования сформированы и горизонт понятен, считаем правильным собраться в очном формате.