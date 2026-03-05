Top.Mail.Ru
Рейс рассказал, как проходит его адаптация в ЦСКА

сегодня, 15:05

Бразильский защитник Матеус Рейс рассказал о процессе адаптации в ЦСКА, куда он перешел в феврале этого года.

Никаких сложностей у меня не было. Процесс адаптации прошел очень легко. Клуб обеспечил мне полную стабильность, передал уверенность и оказал большую поддержку. Как руководство клуба, так и сотрудники действительно внушали мне уверенность, поэтому сейчас я уже полностью адаптировался здесь.

Карпукас пока не может оценить влияние ухода Баринова на игру «Локомотива»
Вчера, 09:56
Антон Миранчук надеется сыграть вместе с братом в мартовских матчах сборной
Вчера, 08:07
Футболистка Петрова объяснила поражение женской сборной России от Ганы
03 марта
Красножан о поражении женской сборной от Ганы: «Мы получили горький урок»
03 марта
Фассон оценил вклад Баринова в победы «Локомотива»
03 марта
Игрок «Сочи» Аттият-Аллах вернётся в строй к паузе на матчи сборных
02 марта
t99d2rpasv9z
t99d2rpasv9z
сегодня в 18:16
За хорошую зарплату можно и потерпеть.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ fwvhw7g2sr6y (раскрыть)
сегодня в 17:53
так если судья в одну сторону судит, то и не только дверь сломаешь
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:51
А кто это?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:48
Жираф бАльшой, ему видней
Будь здрав Саня.
shur
shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 17:07, ред.
...всё понятно! Но зачем вам без пяти минут дембель ?! Пока он
привыкнет, вольётся или нет, и уже в Бразилию,где много диких обезьян...! ЦСКА сейчас молодостью сильна и крепчает, удачи!!!
fwvhw7g2sr6y
fwvhw7g2sr6y
сегодня в 16:34
Только парень начал адаптироваться, как тут какие-то колхозаны в раздевалке дверь поломали и насвинячили
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:59
Фабио не ошибся в выборе Рейса. добротный игрок. Удачи ему в ЦСКА.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:41
Игрок добротный, но на сколько известно, иногда не сдержан бывает. Успехов ему.
s56jtbt6fusx
s56jtbt6fusx
сегодня в 15:36
Если все так, то теперь игрой доказывай что все хорошо
Гость
