Рейс рассказал, как проходит его адаптация в ЦСКА
1772712313
Бразильский защитник рассказал о процессе адаптации в ЦСКА, куда он перешел в феврале этого года.
Никаких сложностей у меня не было. Процесс адаптации прошел очень легко. Клуб обеспечил мне полную стабильность, передал уверенность и оказал большую поддержку. Как руководство клуба, так и сотрудники действительно внушали мне уверенность, поэтому сейчас я уже полностью адаптировался здесь.
Будь здрав Саня.
привыкнет, вольётся или нет, и уже в Бразилию,где много диких обезьян...! ЦСКА сейчас молодостью сильна и крепчает, удачи!!!
