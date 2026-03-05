Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В ЦСКА отвергли обвинения в расизме

сегодня, 20:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Пресс-служба московского ЦСКА опровергла обвинения футбольного клуба «Краснодар» в адрес болельщиков армейцев о проявлении расизма во время первого полуфинального матча «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. По их словам, претензии не имеют никакой фактической основы.

«Краснодар» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) по поводу возможных расистских выкриков в адрес своих игроков.

«Нам удивительно, что ЦСКА приходится высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны „Краснодара" серьёзные. Однако на данный момент они не подкреплены фактами: у нас нет представления, что именно и когда услышали игроки соперника. К сожалению, спикеры „Краснодара" не предоставили конкретики», — заявили в пресс-службе ЦСКА.

Игра прошла в среду в Москве и завершилась победой ЦСКА со счётом 3:1. После матча игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев рассказали «Спорт-Экспрессу», что слышали расистские выкрики в адрес колумбийского форварда Джона Кордобы со стороны болельщиков хозяев.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Краснодар» после игры с ЦСКА попросил РФС расследовать проявления расизма
Сегодня, 13:52
Сперцян и Пальцев заявили, что болельщики ЦСКА проявили расизм
Вчера, 23:51
«Ты приплыл на лодке». В Ла Лиге новый дискриминационный скандал
02 марта
Моуриньо заявил, что не будет работать с Престианни, если его вину докажут
01 марта
Четверо игроков АПЛ подверглись расистским оскорблениям на выходных
23 февраля
УЕФА завел дело после скандала в матче «Бенфика» — «Реал»
18 февраля
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:07
Хорошо бы еще. Ввести штраф реальный, если жалоба не подтвердится. За клевету
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:47
Да понятное дело, ерундой занимаются быки... Обиделись так вместо того, чтоб на поле показать что-то. А для этого ещё ответка есть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 