В ЦСКА отвергли обвинения в расизме

Пресс-служба московского ЦСКА опровергла обвинения футбольного клуба «Краснодар» в адрес болельщиков армейцев о проявлении расизма во время первого полуфинального матча «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. По их словам, претензии не имеют никакой фактической основы.
«Краснодар» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК) и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) по поводу возможных расистских выкриков в адрес своих игроков.
«Нам удивительно, что ЦСКА приходится высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны „Краснодара" серьёзные. Однако на данный момент они не подкреплены фактами: у нас нет представления, что именно и когда услышали игроки соперника. К сожалению, спикеры „Краснодара" не предоставили конкретики», — заявили в пресс-службе ЦСКА.
Игра прошла в среду в Москве и завершилась победой ЦСКА со счётом 3:1. После матча игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев рассказали «Спорт-Экспрессу», что слышали расистские выкрики в адрес колумбийского форварда Джона Кордобы со стороны болельщиков хозяев.