В ЦСКА отвергли обвинения в расизме

сегодня, 20:41

Пресс-служба московского ЦСКА опровергла обвинения футбольного клуба «Краснодар» в адрес болельщиков армейцев о проявлении расизма во время первого полуфинального матча «пути Российской премьер-лиги» Кубка России. По их словам, претензии не имеют никакой фактической основы.

«Краснодар» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет РФС ( КДК ) и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) по поводу возможных расистских выкриков в адрес своих игроков.

«Нам удивительно, что ЦСКА приходится высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны „Краснодара" серьёзные. Однако на данный момент они не подкреплены фактами: у нас нет представления, что именно и когда услышали игроки соперника. К сожалению, спикеры „Краснодара" не предоставили конкретики», — заявили в пресс-службе ЦСКА .