Форвард «Баварии» Кейн получил травму

сегодня, 15:14

Форвард пропустит следующий матч «Баварии», так как получил травму.

Наставник мюнхенцев Венсан Компани подтвердил его отсутствие перед матчем против «Боруссии» Мёнхенгладбах: «Харри Кейн не сыграет завтра. Он получил удар в икроножную мышцу и ещё не до конца восстановился. Это всего лишь лёгкое повреждение».

В этом сезоне Кейн уже забил 30 мячей в Бундеслиге, превысив свой прошлогодний показатель в 26 гола, и продолжает сокращать отставание от односезонного рекорда Роберта Левандовского в 41 гол, при этом до конца чемпионата остаётся еще 10 матчей. В недавнем поединке с «Боруссией» Дортмунд (3:2), нападающий оформил уже четвёртый подряд дубль в Бундеслиге.