Форвард «Баварии» Кейн получил травму

сегодня, 15:14
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияЗавтра в 22:30 Не начался

Форвард Харри Кейн пропустит следующий матч «Баварии», так как получил травму.

Наставник мюнхенцев Венсан Компани подтвердил его отсутствие перед матчем против «Боруссии» Мёнхенгладбах: «Харри Кейн не сыграет завтра. Он получил удар в икроножную мышцу и ещё не до конца восстановился. Это всего лишь лёгкое повреждение».

В этом сезоне Кейн уже забил 30 мячей в Бундеслиге, превысив свой прошлогодний показатель в 26 гола, и продолжает сокращать отставание от односезонного рекорда Роберта Левандовского в 41 гол, при этом до конца чемпионата остаётся еще 10 матчей. В недавнем поединке с «Боруссией» Дортмунд (3:2), нападающий оформил уже четвёртый подряд дубль в Бундеслиге.

Шишанутый
сегодня в 18:39
Да прям какая то эпидемия травм. Здоровья Кейну, Мбаппе и Роналду!!
rgwk922ckvv3
сегодня в 18:18
Одну игру можно и поболеть.
lazzioll
сегодня в 18:03
Бавария уже чемпион. если бы не гонка за Левандовски можно было бы вообще только в ЛЧ выходить Кейну
CCCP1922
сегодня в 18:01
Желаю Кейну догнать и перегнать Левандовски!!!
rucbunea9p8j
сегодня в 17:40
Думаю что не догонит он Роберта....
VeniaminS
сегодня в 17:20
Это потеря для Баварии.
пират Елизаветы
сегодня в 17:14
фавориты на ЗМ дружно пошли в лазарет.
жаль.
гонка обещала быть захватывающей.
shur
сегодня в 17:10
...а хорош был поляк в Бундесе, 41 мячик завалил...!!!
Варвар7
сегодня в 16:10
Харри надо поправлятся ! - Голы сами себя забивать не будут...)
mb96b27zz8jp
сегодня в 15:35
Ну во первых здоровья и полностью восстановиться.
STVA 1
сегодня в 15:33
Здоровья ему... С травмой трудно будет рекорд побить
