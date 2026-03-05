«Краснодар» после игры с ЦСКА попросил РФС расследовать проявления расизма

1772707959

сегодня, 13:52

ФК «Краснодар» направил официальные обращения в Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) и в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС по поводу эпизода, связанного с возможным проявлением расизма со стороны болельщиков московского ЦСКА во время первого матча 1/2 финала «пути Российской премьер‑лиги» Кубка России. Об этом сообщила пресс‑служба «Краснодара».

Встреча прошла в среду в Москве и завершилась победой ЦСКА со счётом 3:1. После матча «Спорт‑Экспресс» привёл комментарии игроков «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и Валентина Пальцева, которые заявили, что во время игры слышали расистские выкрики и «уханья» в адрес колумбийского нападающего «быков» Джона Кордобы.

«Мы обратились в контрольно‑дисциплинарный комитет и экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС и намерены пристально следить за ходом расследования», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что врач ЦСКА Эдуард Безуглов в своём Telegram‑канале опубликовал видео, на котором видно, что гостевая раздевалка арены замусорена, а одна из дверей повреждена. В «Краснодаре» считают, что акцент на состоянии раздевалки — попытка отвлечь внимание от обвинений в расизме и незаслуженного игрового преимущества московского клуба.

«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженные в оскорбительных криках и „уханьях“ во время матча, публикуются кадры раздевалки, всё становится понятным, — отметили в пресс‑службе. — Цель одна: любой ценой увести дискуссию в сторону и отвлечь внимание от неприемлемого поведения части болельщиков ЦСКА ».