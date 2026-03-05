Top.Mail.Ru
«Краснодар» после игры с ЦСКА попросил РФС расследовать проявления расизма

сегодня, 13:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

ФК «Краснодар» направил официальные обращения в Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) и в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС по поводу эпизода, связанного с возможным проявлением расизма со стороны болельщиков московского ЦСКА во время первого матча 1/2 финала «пути Российской премьер‑лиги» Кубка России. Об этом сообщила пресс‑служба «Краснодара».

Встреча прошла в среду в Москве и завершилась победой ЦСКА со счётом 3:1. После матча «Спорт‑Экспресс» привёл комментарии игроков «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и Валентина Пальцева, которые заявили, что во время игры слышали расистские выкрики и «уханья» в адрес колумбийского нападающего «быков» Джона Кордобы.

«Мы обратились в контрольно‑дисциплинарный комитет и экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС и намерены пристально следить за ходом расследования», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что врач ЦСКА Эдуард Безуглов в своём Telegram‑канале опубликовал видео, на котором видно, что гостевая раздевалка арены замусорена, а одна из дверей повреждена. В «Краснодаре» считают, что акцент на состоянии раздевалки — попытка отвлечь внимание от обвинений в расизме и незаслуженного игрового преимущества московского клуба.

«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженные в оскорбительных криках и „уханьях“ во время матча, публикуются кадры раздевалки, всё становится понятным, — отметили в пресс‑службе. — Цель одна: любой ценой увести дискуссию в сторону и отвлечь внимание от неприемлемого поведения части болельщиков ЦСКА».

Ответный матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках Кубка России состоится 17 марта на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:31
Скоро и пообеззьянничать спокойно нельзя будет без обвинения в расизме, какой нибудь старик ухнет когда прихватит остеохондроз и получит ещё и иск на свою больную спину.
z6cegzeuw6qj
z6cegzeuw6qj
сегодня в 15:27
В догоноку к нижнему посту. Я уважаю ЦСКА. Многие мои друзья с детства топят за коней. И игра сейчас на подъёме, молодежь радует. Всё классно. Не ведитесь на журналистскую грязь. Давайте играть в футбол и болеть за своих. Грязь оставим грязным.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 15:20
Кордоба - афрокраснодарец, то что он похож на негра не должно вводить в заблуждение
apum5535jgzs
apum5535jgzs
сегодня в 15:19
Кажется мне, что вся эта история хреново пахнет. Статья явно заказная с целью опорочить народного чемпиона. В чьих интересах - спросите у Сухого, судя по его работе на матче Зенит - Балтика, ему есть, что сказать. А удаление в последнем матче - уже просто ожидаемо, практически без эмоций.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:09, ред.
Последнее время всё больше разочаровываюсь в Краснодаре, хотя раньше испытывал искренние симпатии к этому клубу. После каждого проигрыша, а тем более такого, когда их раскатами в пух и прах, они начинают взывать к футбольным богам и искать виноватых. Судья-негодяй. Болельщики- недоумки. И так далее.
А что же сами? Играли откровенно хреново, фолили чрезвычайно много, так как попросту не успевали за армейцами. На болельщиков грешат, что те издевались над бедным Кордобой! А почему именно над ним не хотят задать вопрос? Почему не над другими черненькими , коих и в Краснодаре и в ЦСКА уйма? А может дело в самом Кордобе и не только на арене ЦСКА ему так кричат? Судья негодяй, удалил почём зря. Так удаленный совершил ровно такое же деяние, за которое наш нападающий получил жёлтую, здесь проявлена полная принципиальность и последовательность. У меня к судье тоже претензии, почему он не показал вторую жёлтую Черникову за его неоднократную грубость?
А раздевалку зачем разнесли? Гаденький поступок, показывающий воспитанность и управляемость команды. Как-то вот такое мнение у меня сложилось.
j3a2q5hyd57f
j3a2q5hyd57f
сегодня в 15:03
Вот бы меня кто-нибудь за зарплату миллиона 3 долларов в год обезьяной обозвал.
Поверьте, я бы не обиделся...
hgj5k2ka6wtr
hgj5k2ka6wtr
сегодня в 14:34
Не умеют ребята достойно проигрывать
hf2xg7nj99su
hf2xg7nj99su
сегодня в 14:07
А двери ломать у рубероидов значит в порядке вещей
Гость
