«Краснодар» после игры с ЦСКА попросил РФС расследовать проявления расизма

ФК «Краснодар» направил официальные обращения в Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) и в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС по поводу эпизода, связанного с возможным проявлением расизма со стороны болельщиков московского ЦСКА во время первого матча 1/2 финала «пути Российской премьер‑лиги» Кубка России. Об этом сообщила пресс‑служба «Краснодара».
Встреча прошла в среду в Москве и завершилась победой ЦСКА со счётом 3:1. После матча «Спорт‑Экспресс» привёл комментарии игроков «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и Валентина Пальцева, которые заявили, что во время игры слышали расистские выкрики и «уханья» в адрес колумбийского нападающего «быков» Джона Кордобы.
«Мы обратились в контрольно‑дисциплинарный комитет и экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС и намерены пристально следить за ходом расследования», — говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что врач ЦСКА Эдуард Безуглов в своём Telegram‑канале опубликовал видео, на котором видно, что гостевая раздевалка арены замусорена, а одна из дверей повреждена. В «Краснодаре» считают, что акцент на состоянии раздевалки — попытка отвлечь внимание от обвинений в расизме и незаслуженного игрового преимущества московского клуба.
«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженные в оскорбительных криках и „уханьях“ во время матча, публикуются кадры раздевалки, всё становится понятным, — отметили в пресс‑службе. — Цель одна: любой ценой увести дискуссию в сторону и отвлечь внимание от неприемлемого поведения части болельщиков ЦСКА».
Ответный матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках Кубка России состоится 17 марта на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.
А что же сами? Играли откровенно хреново, фолили чрезвычайно много, так как попросту не успевали за армейцами. На болельщиков грешат, что те издевались над бедным Кордобой! А почему именно над ним не хотят задать вопрос? Почему не над другими черненькими , коих и в Краснодаре и в ЦСКА уйма? А может дело в самом Кордобе и не только на арене ЦСКА ему так кричат? Судья негодяй, удалил почём зря. Так удаленный совершил ровно такое же деяние, за которое наш нападающий получил жёлтую, здесь проявлена полная принципиальность и последовательность. У меня к судье тоже претензии, почему он не показал вторую жёлтую Черникову за его неоднократную грубость?
А раздевалку зачем разнесли? Гаденький поступок, показывающий воспитанность и управляемость команды. Как-то вот такое мнение у меня сложилось.
А что же сами? Играли откровенно хреново, фолили чрезвычайно много, так как попросту не успевали за армейцами. На болельщиков грешат, что те издевались над бедным Кордобой! А почему именно над ним не хотят задать вопрос? Почему не над другими черненькими , коих и в Краснодаре и в ЦСКА уйма? А может дело в самом Кордобе и не только на арене ЦСКА ему так кричат? Судья негодяй, удалил почём зря. Так удаленный совершил ровно такое же деяние, за которое наш нападающий получил жёлтую, здесь проявлена полная принципиальность и последовательность. У меня к судье тоже претензии, почему он не показал вторую жёлтую Черникову за его неоднократную грубость?
А раздевалку зачем разнесли? Гаденький поступок, показывающий воспитанность и управляемость команды. Как-то вот такое мнение у меня сложилось.
Поверьте, я бы не обиделся...
Поверьте, я бы не обиделся...