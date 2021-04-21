В 77 Буффон Джанлуиджи Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Спасений: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 94

З 19 Бонуччи Леонардо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Перехваты: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 94

З 13 Данило Отборы: 5 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 94

З 4 де Лигт Матийс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Перехваты: 1 Выносы: 8 Пасы: 81 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 94

З 12 Сандро Алекс Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 94

П 30 Бентанкур Родриго Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 74

П 16 Куадрадо Хуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 74

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 74

П 5 Рамос Артур Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 87

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 84

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 31 Пинсольо Карло

В 1 Щесны Войцех

З 3 Кьеллини Джорджо

З 38 Фработта Джанлука

П 44 Кулусевски Деян Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 20

П 25 Рабьо Адриен Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 20

П 8 Рэмзи Аарон Блоки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 20

Н 33 Бернардески Федерико Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 7

Н 53 Коррея Фелиш