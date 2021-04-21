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Ювентус - Парма
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Удинезе - Кальяри
Специа - Интер
Кротоне - Сампдория
Болонья - Торино

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Парма

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 3:1 Логотип футбольный клуб Парма Парма
Ювентус
3 : 1
завершен
21 апреля 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 377 - 39.7
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 0.6
Средний возраст: 29.1 - 28.4
Средний рост: 183.6 - 184.2
Легионеров: 8 - 5
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
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Парма
Италия. Серия А 2020/2021, 32 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 21:40
Ставки на футбольные матчи
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    23' МакКенни Уэстон (14)
     
    43' (1:1) Сандро Алекс (12) (де Лигт Матийс (4))
     
    47' (2:1) Сандро Алекс (12) (Куадрадо Хуан (16))
     
    68' (3:1) де Лигт Матийс (4) (Куадрадо Хуан (16))
     
    3
    74' Куадрадо Хуан (16) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
    74' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Рабьо Адриен (25) вышел на поле
    74' МакКенни Уэстон (14) уходит с поля, Рэмзи Аарон (8) вышел на поле
     
    84' Дибала Пауло (10) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
     
    87' Рамос Артур (5) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
     
    90+3' Роналду Криштиану (7)
     
    25' (0:1) Бругман Гастон (15)
     
    2
    61' Пелле Грациано (9) уходит с поля, Корнелиус Андреас (11) вышел на поле
    61' Жервиньо (27) уходит с поля, Михаила Валентин (28) вышел на поле
     
    71' Бругман Гастон (15) уходит с поля, Эрнани (23) вышел на поле
     
    2
    81' Ман Деннис (98) уходит с поля, Карамо Янн (10) вышел на поле
    81' Пеццелла Джузеппе (3) уходит с поля, Буси Максиме (42) вышел на поле
     
    88' Эрнани (23)
     
    90+2' Карамо Янн (10)
    Голы
    25’ 0:1 Бругман Гастон
    Сандро Алекс
    ассистент де Лигт Матийс     		1:1 43’
    Сандро Алекс
    ассистент Куадрадо Хуан     		2:1 47’
    де Лигт Матийс
    ассистент Куадрадо Хуан     		3:1 68’
    Наказания
    МакКенни Уэстон 23’
    88’ Эрнани
    90+2’ Карамо Янн
    Роналду Криштиану 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Михаила Валентин Жервиньо
    61’ Корнелиус Андреас Пелле Грациано
    71’ Эрнани Бругман Гастон
    Кулусевски Деян Куадрадо Хуан 74’
    Рабьо Адриен Бентанкур Родриго 74’
    Рэмзи Аарон МакКенни Уэстон 74’
    81’ Карамо Янн Ман Деннис
    81’ Буси Максиме Пеццелла Джузеппе
    Мората Альваро Дибала Пауло 84’
    Бернардески Федерико Рамос Артур 87’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 9
    		6 Удары в створ 3
    		12 Фолы 18
    		5 Угловые 6
    		2 Офсайды 0
    		63% Владение мячом 37%
    		1 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    22 апреля в 10:53
    А парток только на горчицу сподобился. ))
    Ironigor
    Ironigor
    22 апреля в 01:16
    Ну , с Победой старушка Юве !!!
    Per4ick
    Per4ick
    22 апреля в 00:15
    еще есть Артур но он после Барсы вообще почти не играет а если играет то дает голевые на соперника и отдает не точные передачи на 2 метра. видимо Барса умно поступила что сплавила его, хотя нет они же Пьянича содержат на скамье и платят зарплату)) короче обмен Пьянича на Артура обмен века
    Per4ick
    Per4ick ответ Гриша Гриша (раскрыть)
    22 апреля в 00:11
    надо учитывать что Юве тогда доходил с такой полузащитой как Пирло Погба Видаль 2015 и Пьянич Хедира Дибала в 2017. сейчас же это Маккени Рабьо Бентанкур. вывод очевидный
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    21 апреля в 23:56
    Ну вот, победили ведь! А челси видите ли суперлига помешала. А чё с бритов взять, сегодня одно, завтра другое......
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    21 апреля в 23:46
    Большая ошибка было брать португальскую тутку в Юве.
    И без него дела неплохо шли. Два раза в финал ЛЧ выходили без него после кризиса, и скудо брали.... Только деньги на ветер
    burlone
    burlone
    21 апреля в 23:39
    Состав дно, игра дно, замены просто ужас, но других нет.
    burlone
    burlone ответ Bom Bom (раскрыть)
    21 апреля в 23:38
    Защитники устали проигрывать из-за импотентов в атаке и центре поля. Решили взять инициативу на себя.
    allemz
    allemz ответ juvenale (раскрыть)
    21 апреля в 23:13
    В дуэт к нему Стерлинга не хватает, топ-связка была бы, берите не пожалеете)
    Bom Bom
    Bom Bom
    21 апреля в 23:11
    А вот и он) Защитники сделали игру
    Bom Bom
    Bom Bom
    21 апреля в 23:08
    Надо третий забивать, иначе дело плохо кончится
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ juvenale (раскрыть)
    21 апреля в 23:08
    Не по статусу ему прыгать)) а если прыгать, то спиной повернуться в воздухе, принимая свою фирменную стойку)
    И пусть сказки не рассказывают про него, что тело как у 25 летнего спортсмена. Возраст ещё никто не обманывал!
    Bom Bom
    Bom Bom
    21 апреля в 22:51
    Сандро сегодня прорвало)
    Bom Bom
    Bom Bom
    21 апреля в 22:30
    Есть гол в раздевалку!
    juvenale
    juvenale
    21 апреля в 22:28, ред.
    каким же Роналду стал посмешищем....три матча подряд порет 100 процентные моменты при счете 0-0,да и в моменте с голом,если бы прыгнул в стенке, не было бы гола
    Bom Bom
    Bom Bom
    21 апреля в 22:14
    Красиво со штрафного положил, надо признать. Ну теперь все в атаку, проигрывать нельзя
    dok66
    dok66
    21 апреля в 20:45
    П1
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    21 апреля в 18:44
    Уверенная победа Ювентуса?
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