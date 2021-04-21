|
3 : 1
завершен
21 апреля 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 377 - 39.7
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 0.6
Средний возраст: 29.1 - 28.4
Средний рост: 183.6 - 184.2
Легионеров: 8 - 5
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
|
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 21:40
|25’
|0:1
|Бругман Гастон
|
Сандро Алекс
ассистент де Лигт Матийс
|1:1
|43’
|
Сандро Алекс
ассистент Куадрадо Хуан
|2:1
|47’
|
де Лигт Матийс
ассистент Куадрадо Хуан
|3:1
|68’
|МакКенни Уэстон
|23’
|88’
|Эрнани
|90+2’
|Карамо Янн
|Роналду Криштиану
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Михаила Валентин
|Жервиньо
|61’
|Корнелиус Андреас
|Пелле Грациано
|71’
|Эрнани
|Бругман Гастон
|Кулусевски Деян
|Куадрадо Хуан
|74’
|Рабьо Адриен
|Бентанкур Родриго
|74’
|Рэмзи Аарон
|МакКенни Уэстон
|74’
|81’
|Карамо Янн
|Ман Деннис
|81’
|Буси Максиме
|Пеццелла Джузеппе
|Мората Альваро
|Дибала Пауло
|84’
|Бернардески Федерико
|Рамос Артур
|87’
|
|15
|Удары по воротам
|9
|
|
|6
|Удары в створ
|3
|
|
|12
|Фолы
|18
|
|
|5
|Угловые
|6
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|63%
|Владение мячом
|37%
|
|
|1
|Cэйвы
|3
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|
И без него дела неплохо шли. Два раза в финал ЛЧ выходили без него после кризиса, и скудо брали.... Только деньги на ветер
И без него дела неплохо шли. Два раза в финал ЛЧ выходили без него после кризиса, и скудо брали.... Только деньги на ветер
И пусть сказки не рассказывают про него, что тело как у 25 летнего спортсмена. Возраст ещё никто не обманывал!
И пусть сказки не рассказывают про него, что тело как у 25 летнего спортсмена. Возраст ещё никто не обманывал!