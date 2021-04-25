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1 : 0
завершен
25 апреля 2021, 16:00
воскресенье
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Стадион Джузеппе Меацца
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Дармиан Маттео
ассистент Хакими Ашраф
|1:0
|76’
|28’
|Чеккерини Федерико
|42’
|Маньяни Джанджакомо
|68’
|Барак Антонин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Гюнтер Корай
|Маньяни Джанджакомо
|46’
|Давидович Павел
|Чеккерини Федерико
|Сенси Стефано
|Эриксен Кристиан
|65’
|Дармиан Маттео
|Перишич Иван
|65’
|65’
|Сальседо Эдди
|Тамез Адриен
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|71’
|72’
|Удожие Лиенома
|Димарко Федерико
|77’
|Колли Эбрима
|Бесса Даниэль
|Д'Амброзио Данило
|Хакими Ашраф
|79’
|Гальярдини Роберто
|Брозович Марцело
|79’
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|12
|Удары по воротам
|12
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|3
|Удары в створ
|1
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|7
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|8
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|1
|Офсайды
|0
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|1
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|3
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