В 1 Ханданович Самир Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 94

З 95 Бастони Алессандро Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 74 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 94

П 36 Дармиан Маттео Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 66

З 6 де Врей Стефан Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 81 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 94

П 2 Хакими Ашраф Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 94

З 37 Шкриньяр Милан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 90 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 94

П 23 Барелла Николо Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 94

П 77 Брозович Марцело Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 104 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 94

П 12 Сенси Стефано Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 65

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 94

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 97 Раду Ионуц

З 33 Д'Амброзио Данило

З 13 Раноккья Андреа

З 15 Янг Эшли

П 8 Весино Матиас

П 5 Гальярдини Роберто

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 28

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 29

Н 99 Пинамонти Андреа