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0 : 2
завершен
01 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 27.9 - 497.5
Очков за игру в нац. чемп.: 0.6 - 2.4
Средний возраст: 29.3 - 26.7
Средний рост: 182 - 182.7
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Эцио Шида
|69’
|0:1
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Эриксен Кристиан
ассистент Лукаку Ромелу
|90+2’
|0:2
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Хакими Ашраф
ассистент Барелла Николо
|38’
|Брозович Марцело
|Ривьер Эммануэль
|73’
|90+1’
|Эриксен Кристиан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Перейра Педру
|Реца Аркадиуш
|38’
|Эдуардо
|Чигарини Лука
|46’
|65’
|Эриксен Кристиан
|Сенси Стефано
|Вулич Милош
|Бенали Ахмед
|66’
|66’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|66’
|Перишич Иван
|Дармиан Маттео
|Ривьер Эммануэль
|Унас Адам
|72’
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|6
|Удары по воротам
|23
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|1
|Удары в створ
|5
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|10
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|11
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|2
|Офсайды
|3
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|3
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|2
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Хорошо, когда возрождаются клубы после длительного спада. Ещё бы Милан подтянуть в качестве игроков и игры и Серия А снова заблистает на мировой арене.
Хорошо, когда возрождаются клубы после длительного спада. Ещё бы Милан подтянуть в качестве игроков и игры и Серия А снова заблистает на мировой арене.