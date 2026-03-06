Гусев: «Думаю не о контракте, а о футболистах и команде»

Главный тренер московского «Динамо» отметил, что не беспокоится по поводу своего контракта с клубом. Наставник был утвержден в качестве главного тренера в зимнее окно. В четверг динамовцы разгромили «Спартак» 5:2 в матче полуфинала «пути РПЛ » Кубка России.

Я вообще не думаю о контрактах. В первую очередь думаю о футболистах и команде. Не до контрактов. Мы атакующая команда, но делаем шаг в плане обороны. Очень много у нас командных взаимодействий, индивидуальная работа над обороной все время идет. Что каждую игру будем по столько забивать, было бы хорошо, но игра на игру не приходится. Сегодня получилось так.

Перед матчем говорил, что когда такое дерби историческое против «Спартака», тяжело написать сценарий. Игры выходят за рамки тактики, эмоции зашкаливают, поэтому всегда матчи получаются волнообразные, команды перехватывают инициативу, хотят забить.

Также тренер дал общую оценку встрече против «красно-белых»:

Чуть неправильно стали действовать после пропущенного мяча. Мы разбирали «Спартак», они начали использовать крайних защитников на полуфлангах, создавать моменты. Подкорректировали эти моменты в перерыве. Чуть перестали дорабатывать, плюс тактические моменты. Зря поменялись флангами, Муми Нгамалё больше дорабатывает, в перерыве тоже сказал, что не нужно туда, там Маркиньос и Роман Зобнин больше вскрывали фланг, а на другом — Владислав Саусь и Даниил Денисов, более оборонительные игроки.

Не порадовал в концовке пропущенный мяч. Чуть с концентрацией не хватило, нужно было доработать эпизоды. Порадовало, что смогли переломить, замены тоже были удачными.