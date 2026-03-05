Top.Mail.Ru
Гусев рассказал, почему стал надевать костюм на матчи

вчера, 23:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал о том, кто помогает формировать его образ в одежде во время матчей. В последних играх тренер выбирал официально-деловой стиль вместо спортивного костюма.

У меня нет дизайнера, это старается супруга, вместе с Bosco и Михаилом Куснировичем (председателем координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi — прим.). Чтобы я соответствовал московскому «Динамо». Но это все такие околофутбольные предрассудки, я так не акцентирую на этом внимание.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:44
"Но это все такие околофутбольные предрассудки," - И тем не менее Ролан - костюмчик то продолжай надевать...)))
Гость
