Зобнин принес извинения болельщикам после 2:5 от «Динамо»

Капитан московского «Спартака» заявил, что хочет извиниться перед поклонниками команды за поражение в первом матче полуфинала «пути РПЛ » Кубка России от «Динамо» со счетом 2:5.

Лишний день в Сочи — это не оправдание (игра с «Сочи» была сдвинута на день с 1 на 2 марта — прим.). Сегодня мы сыграли плохо и проиграли, хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так. Можно ли отыграться? Это надо сделать.