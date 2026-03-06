Top.Mail.Ru
Зобнин принес извинения болельщикам после 2:5 от «Динамо»

сегодня, 00:08
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что хочет извиниться перед поклонниками команды за поражение в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России от «Динамо» со счетом 2:5.

Лишний день в Сочи — это не оправдание (игра с «Сочи» была сдвинута на день с 1 на 2 марта — прим.). Сегодня мы сыграли плохо и проиграли, хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так. Можно ли отыграться? Это надо сделать.

Ответная игра пройдет 18 марта.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:22
"В дерби недопустимо играть так. Можно ли отыграться? Это надо сделать". - Ну ,что ж, Роман сильно сказано - высокопарно и пафасно - "Надо сделать - Делайте!" . Только если опять не "срастётся", с извинениями вновь представать , как бы не "пацански" будет...)))
Хотя могу предположить и на этоот случай "лозунг" найдётся - "Мы сделали всё , что смогли !!!"...)))
Эх... Рома...)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:57, ред.
Извинения без изменений - перекладывание ответственности, идите и разберитесь, либо с Динамо либо со своим чувством вины у психолога, а не за счёт болельщиков, болельщики имеют право больше вообще не прощать ничего, напрощались уже за 25 лет
albucid
albucid
сегодня в 00:51
Рома пешеход: "Ну не шмогла я!"
И так после каждого матча.
Majik
Majik
сегодня в 00:15
Зобнину пора бутсы вешать на гвоздь, отыграл свое.
shur
shur
сегодня в 00:14, ред.
....ну это символично ,что именно Зоба ответил! У них переходы, обещания,целование букв и ромбиков в порядке вещей...!!!
Гость
