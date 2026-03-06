Зобнин принес извинения болельщикам после 2:5 от «Динамо»

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин заявил, что хочет извиниться перед поклонниками команды за поражение в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России от «Динамо» со счетом 2:5.
Лишний день в Сочи — это не оправдание (игра с «Сочи» была сдвинута на день с 1 на 2 марта — прим.). Сегодня мы сыграли плохо и проиграли, хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так. Можно ли отыграться? Это надо сделать.
Ответная игра пройдет 18 марта.
Хотя могу предположить и на этоот случай "лозунг" найдётся - "Мы сделали всё , что смогли !!!"...)))
Эх... Рома...)
Хотя могу предположить и на этоот случай "лозунг" найдётся - "Мы сделали всё , что смогли !!!"...)))
Эх... Рома...)
И так после каждого матча.
И так после каждого матча.