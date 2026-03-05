В РПЛ осознают необходимость доработки системы VAR

Российская премьер-лига (РПЛ) подтверждает необходимость совершенствования системы видеопомощи арбитрам (VAR) и ведет активную работу с Российским футбольным союзом (РФС) по улучшению судейства в целом. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе лиги.
Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что 13 марта пройдет обсуждение с клубами РПЛ всех актуальных вопросов судейства.
В сообщении РПЛ говорится:
Российская премьер-лига последовательно выступает за совершенствование системы видеопомощи арбитрам (VAR) и вовлечена в работу над программой развития. РПЛ входит в рабочую группу под руководством РФС по разработке «Стратегии развития системы VAR в российском профессиональном футболе на период до 2030 года». Накопленная практика и анализ работы VAR в сезонах-2023/24 и 2024/25 подтверждают необходимость развития системы, поэтому РПЛ приветствует проведение очной встречи рабочей группы.
Лига находится в постоянном диалоге с РФС и представителями проекта VAR. Очная встреча станет важным этапом общей работы в интересах развития. На повестке — детальное обсуждение технических аспектов и определение направлений развития, которые могут создать условия для повышения эффективности использования VAR начиная со следующего сезона. РПЛ уже сформулировала свои предложения, чтобы у коллег было достаточно времени для их анализа и формирования обратной связи.