В РПЛ осознают необходимость доработки системы VAR

вчера, 22:17

Российская премьер-лига ( РПЛ ) подтверждает необходимость совершенствования системы видеопомощи арбитрам ( VAR ) и ведет активную работу с Российским футбольным союзом ( РФС ) по улучшению судейства в целом. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе лиги.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что 13 марта пройдет обсуждение с клубами РПЛ всех актуальных вопросов судейства.

В сообщении РПЛ говорится: