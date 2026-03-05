Top.Mail.Ru
В РПЛ осознают необходимость доработки системы VAR

вчера, 22:17

Российская премьер-лига (РПЛ) подтверждает необходимость совершенствования системы видеопомощи арбитрам (VAR) и ведет активную работу с Российским футбольным союзом (РФС) по улучшению судейства в целом. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе лиги.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что 13 марта пройдет обсуждение с клубами РПЛ всех актуальных вопросов судейства.

В сообщении РПЛ говорится:

Российская премьер-лига последовательно выступает за совершенствование системы видеопомощи арбитрам (VAR) и вовлечена в работу над программой развития. РПЛ входит в рабочую группу под руководством РФС по разработке «Стратегии развития системы VAR в российском профессиональном футболе на период до 2030 года». Накопленная практика и анализ работы VAR в сезонах-2023/24 и 2024/25 подтверждают необходимость развития системы, поэтому РПЛ приветствует проведение очной встречи рабочей группы.

Лига находится в постоянном диалоге с РФС и представителями проекта VAR. Очная встреча станет важным этапом общей работы в интересах развития. На повестке — детальное обсуждение технических аспектов и определение направлений развития, которые могут создать условия для повышения эффективности использования VAR начиная со следующего сезона. РПЛ уже сформулировала свои предложения, чтобы у коллег было достаточно времени для их анализа и формирования обратной связи.

Источник: itar-tass.com Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
cska1948
cska1948
вчера в 23:28
Если и наводить в футболе реальный, а не косметический порядок, то начинать надо с руководителя РФС. Не должен ставленник какого-либо клуба возглавлять РФС. А у нас уже ТРЕТИЙ ставленник Газпрома у руля РФС, и все футбольные чиновники делают вид, что это в порядке вещей. Господа/товарищи, кого обманываете? Или вы думаете, что болельщики настолько глупы и ничего не понимают? Всё мы понимаем!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:00
Не ВАР нужно усовершенствовать ,а с коррупцией в стране ,а в футболе в частности , бороться .
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:50
наконец-то поняли что всю эту систему надо в розетку включить??? это для начала. потому что судя по тому как с ним работают то они этого не знали
Futurista
Futurista
вчера в 22:46
ДоVARить необходимо)...
NYJ
NYJ
вчера в 22:41
Видимо после перенесенного юбилея
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:35
Пока осазнание приходит через "говорильню"...)
Гость
