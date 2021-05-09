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2 : 5
завершен
09 мая 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 44.3 - 218.5
Очков за игру в нац. чемп.: 0.5 - 2.1
Средний возраст: 29.2 - 28.2
Средний рост: 186 - 186.2
Легионеров: 9 - 10
Схемы: 4-1-3-2 - 3-4-2-1
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Стадион Эннио Тардини (Парма)
|12’
|0:1
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Малиновский Руслан
ассистент Иличич Йосип
|52’
|0:2
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Пессина Маттео
ассистент Муриэль Луис
|77’
|0:3
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Муриэль Луис
ассистент Пашалич Марио
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Брунетта Хуан
ассистент Буси Максиме
|1:3
|78’
|86’
|1:4
|Муриэль Луис
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Сом Симон
ассистент Пелле Грациано
|2:4
|88’
|90+3’
|2:5
|Миранчук Алексей
|Грасси Альберто
|44’
|72’
|Хатебур Ханс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Пессина Маттео
|Иличич Йосип
|46’
|Муриэль Луис
|Сапата Дуван
|58’
|Миранчук Алексей
|Малиновский Руслан
|Пелле Грациано
|Жервиньо
|61’
|Валенти Лаутаро
|Грасси Альберто
|61’
|68’
|Хатебур Ханс
|Госенс Робин
|Брунетта Хуан
|Корнелиус Андреас
|76’
|76’
|Пашалич Марио
|Фройлер Ремо
|Камара Дрисса
|Куцка Юрай
|77’
|Конти Андреа
|Гальоло Риккардо
|80’
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|7
|Удары по воротам
|18
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|2
|Удары в створ
|12
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|12
|Фолы
|15
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|1
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|4
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|7
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|1
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Молодцы команды.
Молодцы команды.