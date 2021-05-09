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Парма - Аталанта
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Беневенто - Кальяри
Верона - Торино
Рома - Кротоне
Ювентус - Милан

Текстовая онлайн трансляция матча Парма против Аталанта

Парма Логотип футбольный клуб Парма 2:5 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) Аталанта
Парма
2 : 5
завершен
09 мая 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 44.3 - 218.5
Очков за игру в нац. чемп.: 0.5 - 2.1
Средний возраст: 29.2 - 28.2
Средний рост: 186 - 186.2
Легионеров: 9 - 10
Схемы: 4-1-3-2 - 3-4-2-1
Аталанта
Италия. Серия А 2020/2021, 35 тур
Стадион Эннио Тардини (Парма)
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    44' Грасси Альберто (8)
     
    2
    61' Жервиньо (27) уходит с поля, Пелле Грациано (9) вышел на поле
    61' Грасси Альберто (8) уходит с поля, Валенти Лаутаро (30) вышел на поле
     
    76' Корнелиус Андреас (11) уходит с поля, Брунетта Хуан (32) вышел на поле
     
    77' Куцка Юрай (33) уходит с поля, Камара Дрисса (37) вышел на поле
     
    78' (1:3) Брунетта Хуан (32) (Буси Максиме (42))
     
    80' Гальоло Риккардо (7) уходит с поля, Конти Андреа (5) вышел на поле
     
    88' (2:4) Сом Симон (19) (Пелле Грациано (9))
     
    12' (0:1) Малиновский Руслан (18) (Иличич Йосип (72))
     
    2
    46' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
    46' Иличич Йосип (72) уходит с поля, Пессина Маттео (32) вышел на поле
     
    52' (0:2) Пессина Маттео (32) (Муриэль Луис (9))
     
    58' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
     
    68' Госенс Робин (8) уходит с поля, Хатебур Ханс (33) вышел на поле
     
    72' Хатебур Ханс (33)
     
    76' Фройлер Ремо (11) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
     
    77' (0:3) Муриэль Луис (9) (Пашалич Марио (88))
     
    86' (1:4) Муриэль Луис (9)
     
    90+3' (2:5) Миранчук Алексей (59)
    Голы
    12’ 0:1 Малиновский Руслан
    ассистент Иличич Йосип
    52’ 0:2 Пессина Маттео
    ассистент Муриэль Луис
    77’ 0:3 Муриэль Луис
    ассистент Пашалич Марио
    Брунетта Хуан
    ассистент Буси Максиме     		1:3 78’
    86’ 1:4 Муриэль Луис
    Сом Симон
    ассистент Пелле Грациано     		2:4 88’
    90+3’ 2:5 Миранчук Алексей
    Наказания
    Грасси Альберто 44’
    72’ Хатебур Ханс
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Пессина Маттео Иличич Йосип
    46’ Муриэль Луис Сапата Дуван
    58’ Миранчук Алексей Малиновский Руслан
    Пелле Грациано Жервиньо 61’
    Валенти Лаутаро Грасси Альберто 61’
    68’ Хатебур Ханс Госенс Робин
    Брунетта Хуан Корнелиус Андреас 76’
    76’ Пашалич Марио Фройлер Ремо
    Камара Дрисса Куцка Юрай 77’
    Конти Андреа Гальоло Риккардо 80’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 18
    		2 Удары в створ 12
    		12 Фолы 15
    		1 Угловые 3
    		2 Офсайды 4
    		44% Владение мячом 56%
    		7 Cэйвы 0
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Вячеслав Салтыков 1
    Вячеслав Салтыков 1
    09 мая в 22:41
    У Лёхи и Антона впереди финалы кубков. Крылья и Ювентус
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе ответ Брулин (раскрыть)
    09 мая в 19:50
    Учитывая ,что у китайцев Интера некоторые проблемы, то маловероятно.
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    09 мая в 19:34
    Миранчук опять забил!!!
    Брулин
    Брулин
    09 мая в 18:25
    Норм заменит Руслана. Тот скорее всего уже в Интере обеими ногами
    Kostya P.
    Kostya P. ответ sihafazatron (раскрыть)
    09 мая в 18:12
    Справедливости ради надо сказать , что сегодня , в отведенное ему время , он сыграл неплохо.
    волгодон 2
    волгодон 2
    09 мая в 18:11
    Люблю такие матчи. После первого тайма ставишь ТБ и вуаля.
    Молодцы команды.
    sihafazatron
    sihafazatron
    09 мая в 18:05
    как всегда важнейший гол миранчука принес победу аталанте))) на пару с кокориным разрывают весь сериал))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    09 мая в 18:02
    Миранчука пора продавать в Зенит !
    Bom Bom
    Bom Bom
    09 мая в 18:00
    Гасперини Леху выпускает в Серии А для оформления разгромов)
    Ravshan878
    Ravshan878
    09 мая в 16:40
    Малиновский регулярно забивает нужный голов.Respect Ruslan.
    Ozabot
    Ozabot
    09 мая в 16:38
    «Парме» уже ничего не светит, но надеюсь, что хоть хлопнут громко дверью на прощанье. Симпатичная и динамичная команда все-таки.
    rams
    rams
    09 мая в 16:18
    Парма мы верим в Вас
    1bear
    1bear
    09 мая в 15:57
    Парма уже смирилась с вылетом,а по прошлому году казалось,что ещё немного и будет в еврокубках...
    VeniaminS
    VeniaminS
    09 мая в 15:52
    ТМ4
    Gahi
    Gahi
    09 мая в 13:25
    Аталанта = П.2.
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