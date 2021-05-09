В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 68

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

П 3 Мехле Йоаким Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Фолов совершено: 5 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 72 Иличич Йосип Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 45

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 58

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 76

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 25 Джелми Лудовико

В 31 Росси Франческо

З 13 Кальдара Маттиа

З 40 Руджери Маттео

З 33 Хатебур Ханс Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 22

З 4 Шутало Бошко

П 20 Коваленко Виктор

П 59 Миранчук Алексей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 32

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 14

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 45

Н 7 Ламмерс Сэм