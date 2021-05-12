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3 : 1
завершен
12 мая 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 1.6
Средний возраст: 28.9 - 26.7
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 3 - 2
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Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 21:40
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Брозович Марцело
ассистент Дармиан Маттео
|1:0
|11’
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Весино Матиас
ассистент Лукаку Ромелу
|2:0
|20’
|31’
|2:1
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Мхитарян Генрих
ассистент Джеко Эдин
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Лукаку Ромелу
ассистент Хакими Ашраф
|3:1
|90’
|6’
|Дарбо Эбрима
|28’
|Сантон Давиде
|71’
|Кумбулла Мараш
|82’
|Карсдорп Рик
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мартинес Лаутаро
|Санчес Алексис
|35’
|46’
|Эль-Шаарави Стефан
|Педро
|Хакими Ашраф
|Перишич Иван
|59’
|Сенси Стефано
|Весино Матиас
|59’
|Пинамонти Андреа
|Мартинес Лаутаро
|77’
|77’
|Вильяр Гонсало
|Кристанте Бриан
|Янг Эшли
|Дармиан Маттео
|78’
|88’
|Перес Бруно
|Карсдорп Рик
|88’
|Перес Карлес
|Дарбо Эбрима
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|14
|Удары по воротам
|20
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|5
|Удары в створ
|5
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|4
|Фолы
|12
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|5
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|0
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|4
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|4
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Добиться своего «нерадзурри» в итоге смогли – победа 2:0 над «Кротоне» в 34 туре официально сделала их чемпионом Италии. Однако расслабляться «Интер» даже не думал – в последнем туре уже в статусе чемпиона подопечные Конте не оставили шансов «Сампдории», обыграв соперника со счетом 5:1 на своем поле. Победа продлила серию «Интера» без поражений в чемпионате до 19 матчей. «Интер» не позволил себе расслабиться в поединке с «Сампдорией» и добыл уверенную победу, но сегодня ему предстоит столкнуться с более серьезным соперником. «Роме» после ряда провалов есть что доказывать. В последнем поединке с «Кротоне» римляне выглядели вполне убедительно, с «Интером» «волки» играют успешно, шансы на очки у них определенно есть.
Добиться своего «нерадзурри» в итоге смогли – победа 2:0 над «Кротоне» в 34 туре официально сделала их чемпионом Италии. Однако расслабляться «Интер» даже не думал – в последнем туре уже в статусе чемпиона подопечные Конте не оставили шансов «Сампдории», обыграв соперника со счетом 5:1 на своем поле. Победа продлила серию «Интера» без поражений в чемпионате до 19 матчей. «Интер» не позволил себе расслабиться в поединке с «Сампдорией» и добыл уверенную победу, но сегодня ему предстоит столкнуться с более серьезным соперником. «Роме» после ряда провалов есть что доказывать. В последнем поединке с «Кротоне» римляне выглядели вполне убедительно, с «Интером» «волки» играют успешно, шансы на очки у них определенно есть.