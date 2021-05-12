В 97 Раду Ионуц Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 33 Д'Амброзио Данило Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 77 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

П 36 Дармиан Маттео Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 77

З 13 Раноккья Андреа Отборы: 3 Выносы: 5 Пасы: 62 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 37 Шкриньяр Милан Отборы: 2 Выносы: 5 Пасы: 81 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 23 Барелла Николо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 8 Весино Матиас Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 59

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 59

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 5 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Н 7 Санчес Алексис Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 36

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 1 Ханданович Самир

З 95 Бастони Алессандро

З 6 де Врей Стефан

З 2 Хакими Ашраф Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 31

З 15 Янг Эшли Ударов всего: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

П 5 Гальярдини Роберто

П 12 Сенси Стефано Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 31

П 24 Эриксен Кристиан

Н 10 Мартинес Лаутаро Фолов заработано: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 41