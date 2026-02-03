«Ланс» осудил проявления расизма в адрес новичка клуба Сен-Максимена

1770144689

вчера, 21:51

Французский «Ланс» осудил расистские оскорбления в адрес сразу после его трансфера в клуб.

28-летний экс-игрок «Ньюкасла» стал свободным агентом после ухода из мексиканской «Америки» из-за расистской дискриминации, угрожавшей безопасности его детей.

В заявлении «Ланса» говорится: «Клуб возмущен и решительно осуждает поток ненавистных комментариев и расистских оскорблений, обрушившихся на нашего нового игрока Аллена Сен-Максимена в соцсетях. Клуб закрыл комментарии под некоторыми публикациями и будет принимать меры для поддержания здоровой атмосферы в Сети».

28-летний француз забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах за мексиканский клуб в этом сезоне. В соцсети он объяснил уход из команды защитой детей от мерзких комментариев: «Проблема не в цвете кожи, а в цвете мыслей людей. Меня не задевают нападки».