«Ланс» осудил проявления расизма в адрес новичка клуба Сен-Максимена

вчера, 21:51

Французский «Ланс» осудил расистские оскорбления в адрес Аллена Сен-Максимена сразу после его трансфера в клуб.

28-летний экс-игрок «Ньюкасла» стал свободным агентом после ухода из мексиканской «Америки» из-за расистской дискриминации, угрожавшей безопасности его детей.

В заявлении «Ланса» говорится: «Клуб возмущен и решительно осуждает поток ненавистных комментариев и расистских оскорблений, обрушившихся на нашего нового игрока Аллена Сен-Максимена в соцсетях. Клуб закрыл комментарии под некоторыми публикациями и будет принимать меры для поддержания здоровой атмосферы в Сети».

28-летний француз забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах за мексиканский клуб в этом сезоне. В соцсети он объяснил уход из команды защитой детей от мерзких комментариев: «Проблема не в цвете кожи, а в цвете мыслей людей. Меня не задевают нападки».

Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:26
Кто-то же организовал всё. На ровном месте такое не может появиться.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:20
Откуда во Франции 🇫🇷 берётся расизм? Большинство там живут загорелых... Они что, сами себя расистят?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:23
Парень из Мексики приехал в Африке играть)))
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 00:02
..."Люди в чёрном" это как раз название не популярного фильма, а
положение дел в французском футболе! Сплошные мавры,темнокожие, игроки с бывших колоний от роду,вообщем
куда не глянь !Казалось бы, а проблема то на лицо!!!
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:56, ред.
я думал во Франции расизм по отношению к белым уже давно только. кто его там освистать мог? арабы? половина негров половина арабов
п.с. ааа это мексиканцы его. не так понял
Гость
