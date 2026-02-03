Эстонские клубы требуют от УЕФА прекратить выплаты российским командам

Футбольные команды из Эстонии обратились в УЕФА с официальным запросом о прекращении финансовой поддержки российских клубов, о чем сообщили в ERR.
Согласно источнику, под этим обращением поставили свои подписи 28 эстонских футбольных организаций. Инициаторы уверены, что продолжение выплат клубам из России представляет собой акт, идущий вразрез с этическими нормами европейского футбола.
Ранее, по данным The Guardian, российские клубы получили от УЕФА свыше 10,8 миллионов евро после начала специальной военной операции. Эти выплаты обычно полагаются командам, не достигшим успехов, достаточных для участия в европейских кубках. Целью УЕФА является поддержание конкуренции между клубами в национальных чемпионатах, учитывая различия в доходах, связанных с участием в еврокубках. В сезоне 2022/23 российским клубам было выделено 3,305 миллиона евро, в сезоне 2023/24 — 3,381 миллиона евро, а в сезоне 2024/25 — 4,224 миллиона евро.