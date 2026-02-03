Эстонские клубы требуют от УЕФА прекратить выплаты российским командам

1770150587

вчера, 23:29

Футбольные команды из Эстонии обратились в УЕФА с официальным запросом о прекращении финансовой поддержки российских клубов, о чем сообщили в ERR.

Согласно источнику, под этим обращением поставили свои подписи 28 эстонских футбольных организаций. Инициаторы уверены, что продолжение выплат клубам из России представляет собой акт, идущий вразрез с этическими нормами европейского футбола.