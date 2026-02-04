Top.Mail.Ru
ФИФА отменила запрет на трансферы для «Ростова»

04 февраля 2026, 23:14

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила ограничения на трансферную деятельность российского клуба «Ростов». Об этом официально объявила пресс-служба организации.

Напомним, что ограничение на трансферы было введено 14 января и должно было действовать в течение трех трансферных окон. Причиной введения санкций стал долг российской команды перед зарубежным клубом за переход полузащитника Родриго Саравии.

На текущий момент «Ростов» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко в 18 сыгранных матчах.

shur
shur
вчера в 10:13
..."Ростову" процветания и дальнейшего укрепления позиций Клуба!
Гость
