ФИФА отменила запрет на трансферы для «Ростова»

04 февраля 2026, 23:14

Международная федерация футбола ( ФИФА ) отменила ограничения на трансферную деятельность российского клуба «Ростов». Об этом официально объявила пресс-служба организации.

Напомним, что ограничение на трансферы было введено 14 января и должно было действовать в течение трех трансферных окон. Причиной введения санкций стал долг российской команды перед зарубежным клубом за переход полузащитника .

На текущий момент «Ростов» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко в 18 сыгранных матчах.