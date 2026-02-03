Мусаев рассказал, почему француз Перрен покинул «Краснодар»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему французский полузащитник Гаэтан Перрен покинул клуб. Вчера игрок перешел в «Лилль».
У Перрена семейные обстоятельства, он должен быть во Франции. Он пришел, написал письмо в клуб, что ему нужно быть во Франции, клуб пошел ему навстречу. Мы не планировали трансфер. Он был счастлив здесь, хотел бороться за титулы, но так сложилось. Это потеря, но мы хорошо попрощались.
а француз стал всего лишь игроком ротации.
у Зенита каким был Жерсон.
и как видим, и Жерсон, и Перрен ушли из России по английски, не оставив за собой ничего.
ничего, кроме пару теплых воспоминаний и вороха не оправданных надежд.
для Краснодара и Зенита они были слишком дорогими ферзями, вот и все.
их продажи стал лучшим вариантом для всех.
Да и родина ему ближе конечно
