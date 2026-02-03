Top.Mail.Ru
Мусаев рассказал, почему француз Перрен покинул «Краснодар»

вчера, 21:59

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему французский полузащитник Гаэтан Перрен покинул клуб. Вчера игрок перешел в «Лилль».

У Перрена семейные обстоятельства, он должен быть во Франции. Он пришел, написал письмо в клуб, что ему нужно быть во Франции, клуб пошел ему навстречу. Мы не планировали трансфер. Он был счастлив здесь, хотел бороться за титулы, но так сложилось. Это потеря, но мы хорошо попрощались.

Ержан Узакбаев
Ержан Узакбаев ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 06:19
да просто из за политики, семья, друзья начали на него давить
112910415
112910415
сегодня в 05:31
до высокой планки не дотянул ...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:25
Видимо есть кем его заменить...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:49
Краснодар покупал Перрена под основу.
а француз стал всего лишь игроком ротации.
у Зенита каким был Жерсон.
и как видим, и Жерсон, и Перрен ушли из России по английски, не оставив за собой ничего.
ничего, кроме пару теплых воспоминаний и вороха не оправданных надежд.
для Краснодара и Зенита они были слишком дорогими ферзями, вот и все.
их продажи стал лучшим вариантом для всех.
shur
shur
вчера в 23:39, ред.
.....«Шерше ля фам»....! Ребятушки,не забываем,что футболисты живые люди, с семьями,любимыми, в конце концов и "своих тараканов" никто не отменял!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:35
Игрок разносторонний и класс есть, но не смог в полной мере себя проявить
Да и родина ему ближе конечно
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:16
Как то не верится в эти объяснения
Гость
