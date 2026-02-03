Мусаев рассказал, почему француз Перрен покинул «Краснодар»

Наставник «Краснодара» объяснил, почему французский полузащитник покинул клуб. Вчера игрок перешел в «Лилль».

У Перрена семейные обстоятельства, он должен быть во Франции. Он пришел, написал письмо в клуб, что ему нужно быть во Франции, клуб пошел ему навстречу. Мы не планировали трансфер. Он был счастлив здесь, хотел бороться за титулы, но так сложилось. Это потеря, но мы хорошо попрощались.