Soccer.ru
«Арсенал» победил «Челси» и вышел в финал Кубка Лиги

сегодня, 01:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги встречались «Арсенал» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом у хозяев отметился Хаверц (90+7').

Таким образом, «Арсенал» вышел в финал турнира, победив по сумме двух встреч 4:2. В решающей встрече «канониры» сыграют против победителя пары «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

Источник: soccer.ru
u2284fvahwmb
u2284fvahwmb
сегодня в 06:42
Челси в этом сезоне будет без титулов.
rqderagvn8q2
rqderagvn8q2
сегодня в 06:33
Пушкарей всех с победой , хорошо пока идём
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:22
Скромная, но все же победа...... и футбольная аксиома сработала "играть нужно до финального свистка".
112910415
112910415
сегодня в 05:39
победил сильнейший, как говорится !
Capral
Capral
сегодня в 01:18
По ходу 1-го тайма было очевидно, что над Арсеналом давлеет результат первого матча, где лондонцы, достаточно осторожно оберегали добытое преимущество гостевой победы. Во 2-м тайме энергичнее смотрелись гости, но играли прямолинейно и очень стереотипно. Понравились два сейва вратарей- Арсенала и Челси. На 84мин., на мой взгляд, судья обязан был поставить пенальти в ворота Челси, после того, как защитник гостей, откровенно, в подкате нарушил правила- левой ногой зацепив нападающего Арсенала... Но то, что не сделал судья, сделали футболисты Арсенала. На последних секундах, сразу трое игроков домашней команды выскочили на одного соперника, нy а остальное было, как говориться делом техники- как в прямом, так и переносном смысле...............................
Итак, Арсенал с победой, а главного болельщика этой команды, Уважаемого Саркиса- персонально!!!!!!!)))))))
