В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги встречались «Арсенал» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0.
Голом у хозяев отметился Хаверц (90+7').
Таким образом, «Арсенал» вышел в финал турнира, победив по сумме двух встреч 4:2. В решающей встрече «канониры» сыграют против победителя пары «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».
Итак, Арсенал с победой, а главного болельщика этой команды, Уважаемого Саркиса- персонально!!!!!!!)))))))
