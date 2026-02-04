«Арсенал» победил «Челси» и вышел в финал Кубка Лиги

1770156006

сегодня, 01:00

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги встречались «Арсенал» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом у хозяев отметился Хаверц (90+7').

Таким образом, «Арсенал» вышел в финал турнира, победив по сумме двух встреч 4:2. В решающей встрече «канониры» сыграют против победителя пары «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».