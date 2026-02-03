Правительство ФРГ не поддержало бойкот чемпионата мира

1770149420

вчера, 23:10

Немецкое правительство выразило несогласие с идеей возможного игнорирования мирового первенства по футболу 2026 года.

«У нас нет подобной позиции», – подчеркнула Кристиане Шендерляйн, занимающая пост госминистра по спорту и волонтерству Германии, в своей беседе с изданием Süddeutsche Zeitung. Она отметила, что данное мнение единогласно поддерживается внутри всего федерального правительства. В качестве причины такого решения она указала на внешнеполитический курс Германии в отношении Соединенных Штатов.

«Спортивные состязания не должны служить средством для достижения политических целей», – заявила она. Помимо этого, она напомнила, что мировое футбольное первенство будет принимать не только Америка, но и Канада с Мексикой.

На фоне разногласий между США и европейскими членами НАТО , вызванных заявлениями американского лидера Дональда Трампа по поводу Гренландии, отдельные политические деятели высказывались о необходимости пересмотра участия Германии в предстоящем чемпионате.

Ранее в журнале The Economist появилась информация о том, что ряд европейских государств рассматривают возможность бойкота чемпионата на фоне споров вокруг Гренландии.