Правительство ФРГ не поддержало бойкот чемпионата мира

вчера, 23:10

Немецкое правительство выразило несогласие с идеей возможного игнорирования мирового первенства по футболу 2026 года.

«У нас нет подобной позиции», – подчеркнула Кристиане Шендерляйн, занимающая пост госминистра по спорту и волонтерству Германии, в своей беседе с изданием Süddeutsche Zeitung. Она отметила, что данное мнение единогласно поддерживается внутри всего федерального правительства. В качестве причины такого решения она указала на внешнеполитический курс Германии в отношении Соединенных Штатов.

«Спортивные состязания не должны служить средством для достижения политических целей», – заявила она. Помимо этого, она напомнила, что мировое футбольное первенство будет принимать не только Америка, но и Канада с Мексикой.

На фоне разногласий между США и европейскими членами НАТО, вызванных заявлениями американского лидера Дональда Трампа по поводу Гренландии, отдельные политические деятели высказывались о необходимости пересмотра участия Германии в предстоящем чемпионате.

Ранее в журнале The Economist появилась информация о том, что ряд европейских государств рассматривают возможность бойкота чемпионата на фоне споров вокруг Гренландии.

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля, впервые в своей истории примет 48 национальных сборных.

Источник: itar-tass.com
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:40
Умные мысли высказывают, но только в этом конкретном случае.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:10
Это им не Россия, Трамп пошлины поднимет сразу.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:22
Какие ещё бойкоты — Правительство ФРГ своей тени боится.
yp4jzzmpt3qu
yp4jzzmpt3qu
сегодня в 04:30
Этого следовало ожидать, про бойкот одна болтовня
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:12
Ну, во первых государство не может лезть в дела футбола, сразу последует дисквалификация. Вроде как...
А во вторых недавно Германия уже рыпнулась, отправила свои войска в Гренландию, в количестве аж целых 15 "рэмбо", но после пошлин Трампа позорно сбежали через два дня.
Надо ещё Каю Каллас заслушать по этому поводу, клоуны!!!
Гость
