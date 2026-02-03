Джон Джон прокомментировал свой дебютный матч за «Зенит»

Бразильский хавбек поделился впечатлениями от дебюта за «Зенит». Футболист впервые сыграл за питерцев в матче Зимнего кубка против «Динамо».

Джон Джон сказал:

Очень рад, что сделал голевую передачу и помог команде победить. Набрать 3 очка было самым важным.

Постараюсь максимально быстро адаптироваться, чтобы помогать команде всем, чем могу. Чувствую себя отлично, но надо прибавлять. Буду стараться наращивать обороты.

Поиграл с «Динамо» на разных позициях. Наиболее привычно мне действовать ближе к центру поля, но сегодня вышел несколько в ином амплуа. Всегда готов выходить на той позиции, на которой меня видит тренер.