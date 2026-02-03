Top.Mail.Ru
Джон Джон прокомментировал свой дебютный матч за «Зенит»

вчера, 21:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бразильский хавбек Джон Джон поделился впечатлениями от дебюта за «Зенит». Футболист впервые сыграл за питерцев в матче Зимнего кубка против «Динамо».

Джон Джон сказал:

Очень рад, что сделал голевую передачу и помог команде победить. Набрать 3 очка было самым важным.

Постараюсь максимально быстро адаптироваться, чтобы помогать команде всем, чем могу. Чувствую себя отлично, но надо прибавлять. Буду стараться наращивать обороты.

Поиграл с «Динамо» на разных позициях. Наиболее привычно мне действовать ближе к центру поля, но сегодня вышел несколько в ином амплуа. Всегда готов выходить на той позиции, на которой меня видит тренер.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:21
Ещё и пас голевой отдал? Молодец!!! Какой же он Джон Джон? Предлагаю называть его по нашему — Иван Иванович... Хороший дебют!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:26
Нормально дебютировал в матче
shur
shur ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:55
...Конечно он и пас голевой от себя получил и третьему отдал!!!
Брулин
Брулин
вчера в 22:34
Даже не надо гуглить где родился Джон Джон..... в Баден-Бадене.
Гость
