Свищев: «Эстонским клубам надо заняться собой и своим чемпионатом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязан обратить внимание на провокации, исходящие от эстонских футбольных организаций и клубов, заявляет первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Недавно эстонские клубы направили в УЕФА письмо с требованием прекратить финансовые переводы российским клубам.
«Эстонским клубам надо заняться собой и своим чемпионатом, — сказал Свищев. — А подобные провокации в отношении таких же членов УЕФА должны пресекаться организацией. И в данном случае после этих провокаций нужно вынести предупреждение Эстонии, а в случае повторения лишить финансовых поступлений и оштрафовать. Мы видим, что мировые футбольные власти публично и непублично ищут возможность восстановить Россию и вернуть российские клубы. Очевидно, что это многим не нравится. Но поделать с этим никто и ничего не сможет, будут только пытаться пиариться».
В августе британская газета The Guardian сообщала, что российские футбольные клубы получили более €10,8 млн от УЕФА после начала СВО. Такие выплаты обычно предназначены для клубов, которые не достигли значительных успехов на национальном уровне и не смогли попасть в еврокубки.
В феврале 2022 года из-за конфликта на Украине Международная федерация футбола и УЕФА приняли решение об исключении российских клубов и сборных из международных турниров.