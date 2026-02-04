1770192555

вчера, 11:09

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) обязан обратить внимание на провокации, исходящие от эстонских футбольных организаций и клубов, заявляет первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Недавно эстонские клубы направили в УЕФА письмо с требованием прекратить финансовые переводы российским клубам.

«Эстонским клубам надо заняться собой и своим чемпионатом, — сказал Свищев. — А подобные провокации в отношении таких же членов УЕФА должны пресекаться организацией. И в данном случае после этих провокаций нужно вынести предупреждение Эстонии, а в случае повторения лишить финансовых поступлений и оштрафовать. Мы видим, что мировые футбольные власти публично и непублично ищут возможность восстановить Россию и вернуть российские клубы. Очевидно, что это многим не нравится. Но поделать с этим никто и ничего не сможет, будут только пытаться пиариться».

В августе британская газета The Guardian сообщала, что российские футбольные клубы получили более €10,8 млн от УЕФА после начала СВО. Такие выплаты обычно предназначены для клубов, которые не достигли значительных успехов на национальном уровне и не смогли попасть в еврокубки.