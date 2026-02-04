Top.Mail.Ru
«Барселона» прошла «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании

сегодня, 01:00
АльбасетеЛоготип футбольный клуб Альбасете1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче 1/4 финала Кубка Испании встречались «Альбасете» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился Морено Арронес Хил (87'). За гостей забивали Ямаль (39'), Рональд Араухо (56').

Напомним, что на предыдущей стадии «Альбасете» выбил из турнира «Реал».

ABir
ABir
сегодня в 05:49
Каталонцы не позволили сделать с собой, как с Реалом.
112910415
112910415
сегодня в 05:35
совсем без блеска, но прошла !
не всем это удалось ...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:16
Канселу конечно то ещё чудо
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:08
Не всегда получается громит соперников. Главное, команда в полуфинале кубка короля
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 02:52
Каталонцы показали Мадриду как нужно было играть с Альбасете. Игроки Реала пусть смотрят этот матч по ТВ и учатся.
Bombon
Bombon ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 02:24, ред.
Где хоть один перспективный цф в академии? Нет его. Лева уйдет. А на одном Торресе далеко не уехать. Плюс Торрес играет довольно посредственно для цф. А если еще и травма? Играть кто будет?

А с Араухо все не так. Физика есть, мозгов 0. Это его основная проблема. Поначалу подавал надежды, но потом скатился вообще. Сейчас это защитник уровня Мальорки. Не более. Позицию выбирает плохо, 1 в 1 стал просто ужасен, все важные матчи проваливает. Причем при любом тренере. Поэтому дело не в стиле Флика.То пенки привезет, то удалится, то его отвозит условный 37-летний Ачерби. Ни один топ-клуб не должен держать в составе вечного привозилу. Он до сих пор в Барсе лишь потому, что денег нет купить кого-то другого.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:15
Чуда не произошло) Альбасете дважды не смог сотворить сенсацию с топовым соперником, но в любом случае заслуживает похвалы!
Болельщиков Барсы поздравляю с победой)
Очень радует, что Араухо забил сегодня, надеюсь это придаст уверенности ему в дальнейшем. Пора уже возвращаться на нормальный уровень)
Удачи каталонцам и обойтись без травм.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:45, ред.
А что с Араухо не так? Мысли привести в порядок, хрен кто остановит. Забивает в тяжёлых матчах. Забываем сразу?
И почему, если нет покупок, то можно не начинать?
Барселоне очень подходят воспитанники, во все времена выручали. Эти парни знают как выигрывать матчи.
Я вот смотрю на тех, кто тратит огромные деньги и ничего не могут толкового выиграть.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:39
Вполне ожидаемая победа Барселоны. Играли с мужиками со стальными яйцами, которые вынесли Реал Мадрид.
Араухо гигант, рад за него, не было никаких проблем, нужен был отдых, теперь он решает эпизоды в свою пользу!
Впереди не очень у Барсы, как-то медленно и криво стали играть. Такое ощущение, что Ямалю не на кого играть. Кому не дай пас - мимо.
Де Йонг хорош, отрабатывает, выигрывает и контроль мяча на высоком уровне.
Bombon
Bombon
сегодня в 01:24, ред.
Ну как прошла, проползла скорее. В защите как и всегда полный бардак. Это же до чего нужно дойти, чтобы лучшим в защите оказался Араухо. Но да ладно. Канселу. Это чудо нужно посадить на ковер-самолет и отправить обратно к верблюдам. Уже к 40 минуте на красную наиграл, но судья пожалел. А соперник середняк Сегунды. Страшно подумать, что с ним игроки топ-клубов сделают. И вот это подписали вместо цз, который реально нужен. В нападении тоже беда. Ни Лева, ни Торрес не уровень Барсы. И вообще реализация очень низкая. Нужно искать толкового ЦФ, иначе следующий сезон можно не начинать.
