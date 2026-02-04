«Барселона» прошла «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании

В матче 1/4 финала Кубка Испании встречались «Альбасете» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился Морено Арронес Хил (87'). За гостей забивали Ямаль (39'), Рональд Араухо (56').
Напомним, что на предыдущей стадии «Альбасете» выбил из турнира «Реал».
И почему, если нет покупок, то можно не начинать?
Барселоне очень подходят воспитанники, во все времена выручали. Эти парни знают как выигрывать матчи.
Я вот смотрю на тех, кто тратит огромные деньги и ничего не могут толкового выиграть.
И почему, если нет покупок, то можно не начинать?
Барселоне очень подходят воспитанники, во все времена выручали. Эти парни знают как выигрывать матчи.
Я вот смотрю на тех, кто тратит огромные деньги и ничего не могут толкового выиграть.
А с Араухо все не так. Физика есть, мозгов 0. Это его основная проблема. Поначалу подавал надежды, но потом скатился вообще. Сейчас это защитник уровня Мальорки. Не более. Позицию выбирает плохо, 1 в 1 стал просто ужасен, все важные матчи проваливает. Причем при любом тренере. Поэтому дело не в стиле Флика.То пенки привезет, то удалится, то его отвозит условный 37-летний Ачерби. Ни один топ-клуб не должен держать в составе вечного привозилу. Он до сих пор в Барсе лишь потому, что денег нет купить кого-то другого.
А с Араухо все не так. Физика есть, мозгов 0. Это его основная проблема. Поначалу подавал надежды, но потом скатился вообще. Сейчас это защитник уровня Мальорки. Не более. Позицию выбирает плохо, 1 в 1 стал просто ужасен, все важные матчи проваливает. Причем при любом тренере. Поэтому дело не в стиле Флика.То пенки привезет, то удалится, то его отвозит условный 37-летний Ачерби. Ни один топ-клуб не должен держать в составе вечного привозилу. Он до сих пор в Барсе лишь потому, что денег нет купить кого-то другого.