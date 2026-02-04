Юран ведёт переговоры с клубом высшей лиги Турции

Российский тренер Сергей Юран ведет переговоры с одним из клубов турецкой Суперлиги.
С июля по октябрь Юран занимал пост главного тренера команды второго по значимости дивизиона Турции «Серик Беледиеспор».
«Пока все в процессе, после следующего тура появится какая-то конкретика. Пока находимся в стадии переговоров, — сказал Юран. — Это один клуб из Суперлиги, он находится возле зоны вылета в таблице. Второй клуб борется за восьмерку. Следующий тур пройдет, должна быть конкретика».
Тренеру 56 лет. Прежде чем перейти в Турцию, он тренировал «Пари Нижний Новгород», покинув команду в апреле 2024 года. В его тренерской карьере также значатся должности в московском «Спартаке», «Алмазе», ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, ярославском «Шиннике», казахстанском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», новосибирской «Сибири», калининградской «Балтике», армянской «Мике», красногорском «Зорком», «СКА-Хабаровск» и «Химках» из Подмосковья.
Очень интересный тренер, по-своему, не похожий на остальных, со своей тренерской доктриной и тренерским подходом. Можно вспомнить, практически идеальный финал Химок против Зенита, где Юран, ни в чем не уступал тогдашнему лидеру российского футбола. Юран, один из немногих российских тренеров, умеющих работать с любым "материалом", и умеющим выжимать из него максимум возможностей.
Единственное, чего, на мой взгляд не хватает Сереге- это тренерской солидности. Его футбол- игривый, весёлый, яркий, как и его Спартак, в молодые годы!!! Но в футболе Юрана нет места здоровому прагматизму, а жаль, ведь футбол, это не только- яркое зрелище, но и мудрый тренерский подход.
Удачи Юрану, и пусть ему повезет!!!
Как тренер в начале пути подавал надежды, но со временем стал не прогрессировать, а деградировать.
Ну, а эпопея с Химками и Садыговым говорит сама за себя.
Юран как тренер не представляет никакой значимости.
Уважающий себя тренер так не ведёт.
Уровень Юрана это низшие уровни, первая, аторая лина дюбого сильного чемионата.
