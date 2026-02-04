Юран ведёт переговоры с клубом высшей лиги Турции

1770181215

вчера, 08:00

Российский тренер ведет переговоры с одним из клубов турецкой Суперлиги.

С июля по октябрь Юран занимал пост главного тренера команды второго по значимости дивизиона Турции «Серик Беледиеспор».

«Пока все в процессе, после следующего тура появится какая-то конкретика. Пока находимся в стадии переговоров, — сказал Юран. — Это один клуб из Суперлиги, он находится возле зоны вылета в таблице. Второй клуб борется за восьмерку. Следующий тур пройдет, должна быть конкретика».