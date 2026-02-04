Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияТурция. Супер-Лига 2025/2026

Юран ведёт переговоры с клубом высшей лиги Турции

вчера, 08:00

Российский тренер Сергей Юран ведет переговоры с одним из клубов турецкой Суперлиги.

С июля по октябрь Юран занимал пост главного тренера команды второго по значимости дивизиона Турции «Серик Беледиеспор».

«Пока все в процессе, после следующего тура появится какая-то конкретика. Пока находимся в стадии переговоров, — сказал Юран. — Это один клуб из Суперлиги, он находится возле зоны вылета в таблице. Второй клуб борется за восьмерку. Следующий тур пройдет, должна быть конкретика».

Тренеру 56 лет. Прежде чем перейти в Турцию, он тренировал «Пари Нижний Новгород», покинув команду в апреле 2024 года. В его тренерской карьере также значатся должности в московском «Спартаке», «Алмазе», ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, ярославском «Шиннике», казахстанском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», новосибирской «Сибири», калининградской «Балтике», армянской «Мике», красногорском «Зорком», «СКА-Хабаровск» и «Химках» из Подмосковья.

Подписывайся в ВК
Все новости
Борис Игнатьев похоронен на Троекуровском кладбище
30 января
В Москве простились с бывшим главным тренером сборной России Игнатьевым
30 января
Смолов подал документы на получение тренерской лицензии
23 января
В Москве установят памятник Никите Симоняну
21 января
В луганской «Заре» сообщили о намерении выступить во Второй лиге
16 января
Традиции вместо денег: «Спартак» представил нового тренера Хуана Карседо
14 января
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 18:54
Почему Караденизу приходится тренировать Рубин-2, а агентские юраны устраиваются в Суперлигу?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:56, ред.
Юран - путешественник !!!!!
Тур Хейердал...Юрий Сенкевич....Сергей Юран....Фёдор Конюхов....

9 клубов в карьере игрока...
17 клубов в карьере тренера....

Человек всё время в поиске....чего то....
Это не непрофессионализм....Это его образ жизни...стиль...
Мне симпатичны столь авантюрные люди....как Сергей...
Удачи ему в любых начинаниях !!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:47
Как игрок, Юран провёл хорошую карьеру, не многие футболисты россияне могут похвастаться такой... Желаю ему завоевать что-нибудь в Турции!!
Groboyd
Groboyd
вчера в 16:29, ред.
Капрал
Человек написал про топ 5, чемпионат Португалии в элитную 5 не входил в те годы когда Юран играл. Хоть Бенфика и играла в финале КЕЧ 1990.
112910415
112910415
вчера в 16:12
неисправимый оптимист , однако !
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:09
Цепляться это одно, но как объяснить, что в Химках к Юрану отнеслись по скотски и не один раз, а он всё равно прибегал по первому зову.
Да и в Турцию он к нему прибежал.
Это похоже на обречённость Юрана, гордость это одно, а кушать хочется.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:01
Спорить не буду, так как тема эта щепетильная, но помню что была инфа и он с туфанчиком цеплялся. А то что многих ломают тут не поспоришь..
Capral
Capral
вчера в 12:50, ред.
байкал!

А Бенфика- это не ТОП Клуб, не?!
Ты хотя бы видел его игру, его голы?!
Надо было видеть его гол в ворота Спартака, когда он играл в Киеве!!! Это ШЕДЕВР!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:12, ред.
Как игрок он был упёртым и трудным характером, таким он был в начале тренерской карьеры, особенно в Шиннике, но потом его обломали и он превратился в прибигающего к ноге по первому зову таких как Садыгов.
С годами многие меняются и в не лучшую сторону.
Помню как Зидан, типа за сестру готов был убить Матерацци, наплював на Францию, но потом как тренер Реала молча проглатывал оскорбления матери от Роналду. Это было позором.
Так, что многих ломают.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:02, ред.
Мне Юран всегда нравился как таранный игрок, боец, нокак технарь он был хорошим, но посредственным игроком, отсюда наверное его не приглашали в серьёзные клубы из топ 5.
Как тренер в начале пути подавал надежды, но со временем стал не прогрессировать, а деградировать.
Ну, а эпопея с Химками и Садыговым говорит сама за себя.
Юран как тренер не представляет никакой значимости.
Уважающий себя тренер так не ведёт.
Уровень Юрана это низшие уровни, первая, аторая лина дюбого сильного чемионата.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:57
В Турции сейчас многие клубы под следствием.... Видимо кому-то из тренеров ищут замену
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:57
Приветище, Володя!!!
Да всё в нем было - и упертость, и характер взрывной, и конечно ТАЛАНТ!!!!!!! Если и тренером таким же станет, каким был игроком- цены ему не будет!!!!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 11:54
Карпов наверное не придумал ещё что написать)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:52
Приветствую Виктор! Помню Серёгу игроком! Упертый был в хорошем смысле!
CCCP1922
CCCP1922 ответ p9pjynatk743 (раскрыть)
вчера в 11:48
Дыма без огня не бывает. Обычно Карпов всегда всё знает, но пока молчит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:44
Надеюсь, из первой восьмёрки клуб возглавит Юран. Просто увидит, что получится у тренера))
Capral
Capral
вчера в 11:18, ред.
Юрану уже 56, а для меня, он всё ещё юноша- незабываемый технарь и креативщик на футбольном поле...

Очень интересный тренер, по-своему, не похожий на остальных, со своей тренерской доктриной и тренерским подходом. Можно вспомнить, практически идеальный финал Химок против Зенита, где Юран, ни в чем не уступал тогдашнему лидеру российского футбола. Юран, один из немногих российских тренеров, умеющих работать с любым "материалом", и умеющим выжимать из него максимум возможностей.

Единственное, чего, на мой взгляд не хватает Сереге- это тренерской солидности. Его футбол- игривый, весёлый, яркий, как и его Спартак, в молодые годы!!! Но в футболе Юрана нет места здоровому прагматизму, а жаль, ведь футбол, это не только- яркое зрелище, но и мудрый тренерский подход.

Удачи Юрану, и пусть ему повезет!!!
lazzioll
lazzioll
вчера в 11:07
В этот который всех россиян собирает клуб? Кайсериспор? или как там его
fp7kp65eemvu
fp7kp65eemvu
вчера в 10:40
Понравилось Юрану в Турции
Ник63
Ник63
вчера в 10:36
Ему Торпедо надо дождаться😝
p9pjynatk743
p9pjynatk743
вчера в 10:31
Думаю что это просто журналюги очередную утку запускают... где Суперлига и где Юран....
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:29
Вести переговоры можно сколько угодно и с кем угодно... посмотрим что будет по факту....
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 10:20, ред.
....в пионер лагере в конце шестидесятых, мы выиграли 1 место среди
отраслевых лагерей! Грамота на ладан дышит, а Я всё ещё её храню,достижение 11-тилетнего мальчишки!!!
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:13
....там тепло, там яблоки, там мама!!! Тьфу Джамбул!!! Ну в Турции не хуже!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:52
Ну что же, Турция так Турция... И там люди живут..
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:49, ред.
Жаль, что в России не нашли ему места.. А достижения у него всё же есть и титул, как минимум один — победа с Шинником в турнире первой лиги. Вот не знаю, считать ли Кубок ПФЛ титулом или победу в отдельной группе второй лиги.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:38
Да-а-а-а, карьера у него не самая скучная.... Проехал много стран, везде успел побывать..
yqgy6cgnevty
yqgy6cgnevty
вчера в 09:37
В России все хлебные места заняты иностранцами, во втордив не хочется, приходится маяться по заграницам...
h7rzsuxce2ye
h7rzsuxce2ye
вчера в 09:35
Похоже в Турции проще пускать пыль в глаза: полгодика поработать и в отставку.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:34
Натренировал Серик - команда в зоне вылета.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 