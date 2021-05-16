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0 : 0
завершен
16 мая 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 354 - 96.2
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1
Средний возраст: 24.3 - 27.9
Средний рост: 182.2 - 183.5
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 3 - 0
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Стадион Джузеппе Меацца
|Кьер Симон
|33’
|40’
|Марин Рэзван
|45+1’
|Карбони Андреа
|Калабрия Давиде
|58’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Леау Рафаэл
|Салемакерс Алексис
|46’
|Кастильехо Самуэль
|Диас Браим
|57’
|Далот Диогу
|Калабрия Давиде
|63’
|Мейте Суалихо
|Беннасер Исмаэль
|63’
|78’
|Черри Альберто
|Паволетти Леонардо
|78’
|Данкан Альфред
|Марин Рэзван
|86’
|Асамоа Квадво
|Дейола Алессандро
|86’
|Клаван Рагнар
|Чеппителли Лука
|88’
|Ругани Даниэле
|Карбони Андреа
|Манджукич Марио
|Чалханоглу Хакан
|89’
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|21
|Удары по воротам
|7
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|2
|Удары в створ
|2
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|8
|Фолы
|8
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|9
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|0
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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