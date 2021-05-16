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Милан - Кальяри
Фиорентина - Наполи
Беневенто - Кротоне
Удинезе - Сампдория
Парма - Сассуоло

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Кальяри

Милан Логотип футбольный клуб Милан 0:0 Логотип футбольный клуб Кальяри Кальяри
Милан
0 : 0
завершен
16 мая 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 354 - 96.2
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1
Средний возраст: 24.3 - 27.9
Средний рост: 182.2 - 183.5
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 3 - 0
Кальяри
Италия. Серия А 2020/2021, 37 тур
Стадион Джузеппе Меацца
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.308.83
Лига Ставок 1.36 5.60 8.20
Мелбет 1.29 6.08 10.90
1XBET 1.31 6.00 11.50
BetBoom 1.29 6.05 10.42
    Еще
     
    33' Кьер Симон (24)
     
    46' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Леау Рафаэл (17) вышел на поле
     
    57' Диас Браим (21) уходит с поля, Кастильехо Самуэль (7) вышел на поле
     
    58' Калабрия Давиде (2)
     
    2
    63' Калабрия Давиде (2) уходит с поля, Далот Диогу (5) вышел на поле
    63' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Мейте Суалихо (18) вышел на поле
     
    89' Чалханоглу Хакан (10) уходит с поля, Манджукич Марио (9) вышел на поле
     
    40' Марин Рэзван (8)
     
    45+1' Карбони Андреа (44)
     
    2
    78' Паволетти Леонардо (30) уходит с поля, Черри Альберто (27) вышел на поле
    78' Марин Рэзван (8) уходит с поля, Данкан Альфред (32) вышел на поле
     
    2
    86' Дейола Алессандро (14) уходит с поля, Асамоа Квадво (19) вышел на поле
    86' Чеппителли Лука (23) уходит с поля, Клаван Рагнар (15) вышел на поле
     
    88' Карбони Андреа (44) уходит с поля, Ругани Даниэле (24) вышел на поле
    Наказания
    Кьер Симон 33’
    40’ Марин Рэзван
    45+1’ Карбони Андреа
    Калабрия Давиде 58’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Леау Рафаэл Салемакерс Алексис 46’
    Кастильехо Самуэль Диас Браим 57’
    Далот Диогу Калабрия Давиде 63’
    Мейте Суалихо Беннасер Исмаэль 63’
    78’ Черри Альберто Паволетти Леонардо
    78’ Данкан Альфред Марин Рэзван
    86’ Асамоа Квадво Дейола Алессандро
    86’ Клаван Рагнар Чеппителли Лука
    88’ Ругани Даниэле Карбони Андреа
    Манджукич Марио Чалханоглу Хакан 89’
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 7
    		2 Удары в створ 2
    		8 Фолы 8
    		9 Угловые 7
    		1 Офсайды 0
    		61% Владение мячом 39%
    		2 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    witynchik
    witynchik ответ 1_DEIVID (раскрыть)
    вчера в 15:17
    Согласен
    Артём Родионов
    Артём Родионов
    вчера в 13:05
    Форза ювентус !
    galem72
    galem72
    вчера в 10:00
    Жаль! Но интрига в СериАле сохраняется бешеная. Удачи Милану и Неаполю в заключительном туре. ))
    Rheinfall
    Rheinfall
    вчера в 09:05
    Эх кузены , ожидал от вас победы. Удачи в заключительном туре и вам и неаполитанцам.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Алексей Ионов 1 (раскрыть)
    вчера в 08:27
    Дельфин умеет плавать.а вот зебра может утонуть. Так что фигаро тут,фигаро там.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
    вчера в 08:26
    Зебра она не интересна, мне лично не интересна. Мне интересно видеть в ЛЧ клубы, о которых я говорил
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 08:26
    всё таки без пенальти Милан слабоват.Обыграй Кальяри и уже в ЛЧ трёмя ногами. Проср-Али Чемпионство,теперь на очереди ЛЧ,ну хоть место в ЛЕ 100% гарантировали.
    1_DEIVID
    1_DEIVID ответ witynchik (раскрыть)
    вчера в 07:31
    Дело не в том рано или поздно. Нам бабки нужны. А дать их может только ЛЧ, а не второсортная ЛЕ.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 06:17
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса
      вчера в 06:17
      В двух предыдущих турах Милан забил 10 мячей, учитывая его среднюю результативность, можно сказать что теперь он начнёт забивать где-то к 3 туру следующего чемпионата.
      vastudio
      vastudio
      вчера в 02:32
      Насмотрелся Милан ЛаЛигу???? Ну бл..ну как так выиграть на выезде у Ювентуса и импотентить дома с кальяном, когда очки позарез нужны. Не понимаю.
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 01:53
      Истратили весь свой голевой запал с Торино.
      Kostya P.
      Kostya P.
      вчера в 00:38
      Маленькая Аталанта будет вершить судьбу больших клубов.
      Муслим90
      Муслим90
      вчера в 00:24
      Неожиданно...спасибо Кальяри))) Юве еще в игре)))
      Sexual Harassment
      Sexual Harassment
      вчера в 00:13
      Последний тур будет огненный. У Наполи и Милана по прежнему больше шансов.
      Алексей Ионов 1
      Алексей Ионов 1 ответ Dauletbek (раскрыть)
      16 мая в 23:50
      да спектакль это все большой для хомяков
      Dauletbek
      Dauletbek ответ Алексей Ионов 1 (раскрыть)
      16 мая в 23:49
      А можно было бы эту Зебру оставить не удел
      Алексей Ионов 1
      Алексей Ионов 1 ответ Dauletbek (раскрыть)
      16 мая в 23:48
      если бы все так было просто..
      Dauletbek
      Dauletbek
      16 мая в 23:47
      Милан сам себя выкидывает из ЛЧ...
      Алексей Ионов 1
      Алексей Ионов 1 ответ Dauletbek (раскрыть)
      16 мая в 23:46
      а ты что думал, ювентуса и дельфина не будет в лч)
      Dauletbek
      Dauletbek
      16 мая в 23:44
      Ибра беспокойно туда-сюда ходил, переживал
      witynchik
      witynchik
      16 мая в 23:43
      Я считаю, что рано в ЛЧ с такой игрой. ЛЕ нормуль.
      Dauletbek
      Dauletbek
      16 мая в 23:42
      Тужился Милан, но не родил гол
      Алексей Ионов 1
      Алексей Ионов 1 ответ Dauletbek (раскрыть)
      16 мая в 23:42
      вот и все, легли под зебру)
      Алексей Ионов 1
      Алексей Ионов 1
      16 мая в 23:34
        Алексей Ионов 1
        Алексей Ионов 1 ответ Dauletbek (раскрыть)
        16 мая в 23:22, ред.
        даже если милан просто выигрывает сегодня. то попадет. лички с юве лучше у них. но по ходу милан оподливится)
        Dauletbek
        Dauletbek ответ Алексей Ионов 1 (раскрыть)
        16 мая в 23:20
        Ну если Милан сегодня выиграет, а потом ничья с Аталантой, а там Наполи выиграет у своего соперника, тогда все трое попадают в ЛЧ
        Алексей Ионов 1
        Алексей Ионов 1
        16 мая в 23:19
        милан по ходу оподливится))
        Лакшери
        Лакшери ответ Dauletbek (раскрыть)
        16 мая в 23:16
        Аталанта уже 100% в ЛЧ. По личным встречам
        Алексей Ионов 1
        Алексей Ионов 1 ответ Dauletbek (раскрыть)
        16 мая в 23:15
        да не, чтобы дельфин в лч не попал...)
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