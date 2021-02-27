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2 : 1
завершен
27 февраля 2021, 15:30
суббота
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Стадион Этихад Стэдиум
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Диаш Рубен
ассистент Де Брюйне Кевин
|1:0
|30’
|43’
|1:1
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Антонио Мичейл
ассистент Лингард Джесси
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Стоунз Джон
ассистент Марез Рияд
|2:1
|68’
|28’
|Джонсон Бенжамин
|Фернандиньо
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жезус Габриэл
|Агуэро Серхио
|61’
|Фоден Фил
|Торрес Ферран
|65’
|84’
|Бенрахма Мохамед
|Антонио Мичейл
|84’
|Боуэн Джаррод
|Джонсон Бенжамин
|Родри
|Гюндоган Илкай
|89’
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|10
|Удары по воротам
|9
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|3
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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С дватцатой победой болельщиков МС!!
С дватцатой победой болельщиков МС!!
Тем более во многом запрягал нестабильных молотков против конкурентов МС в победном сезоне 2018/19, не раз спасал МС. Причем перед началом матчей давал вьюшки, что поможет, а не после (в зависимости результатов) чтобы повыпендриваться как Бенитес делал после победы над МС. Он до мозга костей ситизен, как его не любить?
Один из примеров:
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини перед матчем 25-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" заявил, что победа над "красными" позволит "молотобойцам" помочь "Манчестер Сити". "Горожане" занимают второе место в чемпионате Англии, на два очка отставая от лидирующих мерсисайдцев.
- Если мы обыграем "Ливерпуль", я в первую очередь порадуюсь за свой клуб, - приводит слова Пеллегрини BBC. - Уже после этого, если мы сможет подать руку "Манчестер Сити"... Это не наше дело, но, конечно, я болею и за "Манчестер Сити".
Итог: Нестабильный ВХ отбирает очки у супермашины Ливерпуля (1-1).
Напомню, что Ливер по завершении сезона не досчитался 1 очка! КАРЛ одного очка! Представь, если бы ВХ тогда проиграл Ливеру. Дальше сам поймешь.
Тем более во многом запрягал нестабильных молотков против конкурентов МС в победном сезоне 2018/19, не раз спасал МС. Причем перед началом матчей давал вьюшки, что поможет, а не после (в зависимости результатов) чтобы повыпендриваться как Бенитес делал после победы над МС. Он до мозга костей ситизен, как его не любить?
Один из примеров:
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини перед матчем 25-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" заявил, что победа над "красными" позволит "молотобойцам" помочь "Манчестер Сити". "Горожане" занимают второе место в чемпионате Англии, на два очка отставая от лидирующих мерсисайдцев.
- Если мы обыграем "Ливерпуль", я в первую очередь порадуюсь за свой клуб, - приводит слова Пеллегрини BBC. - Уже после этого, если мы сможет подать руку "Манчестер Сити"... Это не наше дело, но, конечно, я болею и за "Манчестер Сити".
Итог: Нестабильный ВХ отбирает очки у супермашины Ливерпуля (1-1).
Напомню, что Ливер по завершении сезона не досчитался 1 очка! КАРЛ одного очка! Представь, если бы ВХ тогда проиграл Ливеру. Дальше сам поймешь.