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Манчестер Сити - Вест Хэм
Вест Бромвич - Брайтон энд Хоув Альбион
Лидс - Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед - Вулверхэмптон

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Вест Хэм

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    Еще
     
    30' (1:0) Диаш Рубен (3) (Де Брюйне Кевин (17))
     
    61' Агуэро Серхио (10) уходит с поля, Жезус Габриэл (9) вышел на поле
     
    65' Торрес Ферран (21) уходит с поля, Фоден Фил (47) вышел на поле
     
    68' (2:1) Стоунз Джон (5) (Марез Рияд (26))
     
    89' Гюндоган Илкай (8) уходит с поля, Родри (16) вышел на поле
     
    90+3' Фернандиньо (25)
     
    28' Джонсон Бенжамин (31)
     
    43' (1:1) Антонио Мичейл (30) (Лингард Джесси (11))
     
    2
    84' Антонио Мичейл (30) уходит с поля, Бенрахма Мохамед (9) вышел на поле
    84' Джонсон Бенжамин (31) уходит с поля, Боуэн Джаррод (20) вышел на поле
    Голы
    Диаш Рубен
    ассистент Де Брюйне Кевин     		1:0 30’
    43’ 1:1 Антонио Мичейл
    ассистент Лингард Джесси
    Стоунз Джон
    ассистент Марез Рияд     		2:1 68’
    Наказания
    28’ Джонсон Бенжамин
    Фернандиньо 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Жезус Габриэл Агуэро Серхио 61’
    Фоден Фил Торрес Ферран 65’
    84’ Бенрахма Мохамед Антонио Мичейл
    84’ Боуэн Джаррод Джонсон Бенжамин
    Родри Гюндоган Илкай 89’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 9
    		3 Удары в створ 3
    		8 Фолы 11
    		4 Угловые 2
    		2 Офсайды 1
    		63% Владение мячом 37%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    BDA8181
    BDA8181 ответ allemz (раскрыть)
    27 февраля в 19:32
    В этой игре я не понимаю сам как было забито три мяча!! Так как не одна комана ни на один гол не наиграла!!Да и вообще не понятная история для меня с Лукашем. Воощем итог заканомерен. МС выиграл сегодня по делу, так как игра ВХЮ была из начально не понятна.
    allemz
    allemz ответ BDA8181 (раскрыть)
    27 февраля в 18:37
    Забил с дуру и в лидерах - результат нетипичной игры МС. Эдакий коллективный разум преобладает. Хосеп перестроил игру и начал играть от соперника уже как 2 месяца. Хоть и поздно до него дошло, но лучше так, чем никогда. Надеюсь, он не сойдет с этого пути и дальше будет работать над тактикой. Баланс - то чего не хватает МС при нем. И защита заиграла, хотя голов мало забивают. Но знаешь я лучше выберу сбалансированную игру со скудной результативностью с положительным итоговым результатом на перспективу, чем обилие голов с кратковременным результатом с разбитым корытом в итоге. Посмотрим, конечно, оценим по результатам всего сезона.
    allemz
    allemz ответ DXTK (раскрыть)
    27 февраля в 18:03
    Пелл шикарно начинал, его ВХ был крут тем, что топов выносил, а середнякам проигрывал. Да, нестабильно, но это было вызвано периодическими травмами ведущих игроков, все помнят. И да, у руля ВХ он установил абсолютный рекорд по победам над тренерами МЮ (Мойес, Ван Гаал, Моуриньо, Сульшер). Его команды были черной меткой для МЮ.
    Тем более во многом запрягал нестабильных молотков против конкурентов МС в победном сезоне 2018/19, не раз спасал МС. Причем перед началом матчей давал вьюшки, что поможет, а не после (в зависимости результатов) чтобы повыпендриваться как Бенитес делал после победы над МС. Он до мозга костей ситизен, как его не любить?

    Один из примеров:

    Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини перед матчем 25-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" заявил, что победа над "красными" позволит "молотобойцам" помочь "Манчестер Сити". "Горожане" занимают второе место в чемпионате Англии, на два очка отставая от лидирующих мерсисайдцев.

    - Если мы обыграем "Ливерпуль", я в первую очередь порадуюсь за свой клуб, - приводит слова Пеллегрини BBC. - Уже после этого, если мы сможет подать руку "Манчестер Сити"... Это не наше дело, но, конечно, я болею и за "Манчестер Сити".

    Итог: Нестабильный ВХ отбирает очки у супермашины Ливерпуля (1-1).
    Напомню, что Ливер по завершении сезона не досчитался 1 очка! КАРЛ одного очка! Представь, если бы ВХ тогда проиграл Ливеру. Дальше сам поймешь.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    27 февраля в 17:59
    Настоящая манчестерская машина имени Пепа Гвардиолы! Ни Пеллегрини, ни Манчини не удавалось достичь подобного.
    112910415
    112910415
    27 февраля в 17:48
    по крайней мере, результат есть
    BDA8181
    BDA8181 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    27 февраля в 17:46
    да я понимаю что сегодня скажем прямо Гвардиола переиграл Мойеса. Думаю в АПЛ все уже поняли что ВХЮ играет от защиты,это как в своё время приноровились к игре Евертона при Мойесе. Вот и Гвардиола сегодня по большей степени сыграл от обороны. Так сказать ушёл от своей стези.
    ilyafrom
    ilyafrom
    27 февраля в 17:42
    Высокие шансы, что в этом туре Лестер и Юнайтед потеряют очки и Сити увеличит отрыв
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ BDA8181 (раскрыть)
    27 февраля в 17:39
    Дело не в том что МС играл как середняк, все дело в этом сезоне что очень сложно забить им. Последние два три сезона этого именно не хватало. Много забивали но при этом очень много пропускали. В этом сезоне защита на высоком уровне. Не дают шансов. Поэтому в лидерах таблицы.
    DXTK
    DXTK
    27 февраля в 17:38, ред.
    ВХ старался как мог, но скорый поезд под названием МС остановить нереально.....Я так думаю уже можно - поздравим МС и лучшего тренера Гвардиолу с титулом АПЛ. догнать их никто не сможет, а перегнать тем более.......

    PS ВХ при Мойесе намного лучше играет чем при Пеллегрини...... хотя известный фанат МС любитель чилийского деда со мной не согласиться как всегда....
    BDA8181
    BDA8181 ответ allemz (раскрыть)
    27 февраля в 17:36
    я понял вас. Только там думаю МЮ может укусить Челси. Там многое против Челси сейчас. Единственный плюс для Челси то что дома играют. Но матч думаю интересный получиться.
    allemz
    allemz ответ BDA8181 (раскрыть)
    27 февраля в 17:32
    Провел параллель)
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    27 февраля в 17:31, ред.
    Как и говорил, была борьба и возня. Агуэро не в форме, Де Брюне не в форме, сегодня Махрез фиерил на правом фланге. Второй гол был похож на пас на пятачок и удар в упор клюшкой по шайбе в хокейе, точно, сильно. Воспользовались единственным 100% моментом, и забили. Защита была на своем месте, даже при ошибках стаховали друг друга очень хорошо.

    С дватцатой победой болельщиков МС!!
    BDA8181
    BDA8181 ответ allemz (раскрыть)
    27 февраля в 17:29
    я сказал про саму игру на данный момент, а не вообще.
    allemz
    allemz ответ BDA8181 (раскрыть)
    27 февраля в 17:28
    Команда с игрой прентендента на вылет в ЧШ завтра с Челси играет)
    allemz
    allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
    27 февраля в 17:26
      BDA8181
      BDA8181
      27 февраля в 17:26
      ну всё по делу, ВХЮ не хотели побеждать,а Ман Сити не знаю как с такой игрой в лидерах забил с дуру два мяча. Вообщем нулевой матч. Обы клуба выглядели по игре как притенденты на вылет в Чемпионшип.
      ilyafrom
      ilyafrom
      27 февраля в 17:25
      Сити 2-й месяц подряд выигрывает все матчи. Гвардиола получит тренер месяца АПЛ
      allemz
      allemz
      27 февраля в 17:25
      Стоунз и Диаш уже за нападающих их работу выполняют. Агуэро поскорее набрать форму, всех с 3 очами, непростой матч выдался.
      волгодон 2
      волгодон 2
      27 февраля в 17:23
      МанСити с победой! 20-й подряд.
      Выглядели не совсем свежо,но выиграли без особых проблем.
      Igo0rek
      Igo0rek ответ juvenale (раскрыть)
      27 февраля в 17:21
      Канселу был лучшим в матче против Боруссии, и очень круто играет в АПЛ...
      allemz
      allemz
      27 февраля в 17:21
      Стоунзу отдали Man of the Match. Впрочем, заслуженно.
      Bom Bom
      Bom Bom ответ aNOOBis (раскрыть)
      27 февраля в 17:19
      Дед опять не выпил таблетки
      aNOOBis
      aNOOBis
      27 февраля в 17:15
      У Елагина уже Майкл Оуэн матч судит вместо Оливера
      aNOOBis
      aNOOBis
      27 февраля в 17:09
      Чё-то Лингаард слишком освоился, начал как в МЮ пороть контратаки вест Хэма, несколько поспешных решений за игру. Сильно много ему Мойес позволяет.
      allemz
      allemz ответ juvenale (раскрыть)
      27 февраля в 17:04, ред.
      Это потому что он на банке в этой игре? Объективная оценка, далеко пойдешь.
      juvenale
      juvenale
      27 февраля в 17:01
      данило все-таки на три головы лучше канселу
      lobsterdam
      lobsterdam
      27 февраля в 17:00, ред.
      выдыхается потихоньку мансити, скоро конец?Джесси, даешь гол!
      dimagas2
      dimagas2
      27 февраля в 16:59
      Как не странно но это центральная игра тура)
      dzvinka
      dzvinka
      27 февраля в 16:51, ред.
      Антонио отличный нап для середняка АПЛ, все при нем.
      другое дело если ему длинный контракт давали он переставал потеть))) а если короткие - то вынужден))
      allemz
      allemz
      27 февраля в 16:41
      КДБ никакущий, меняй на Фодена
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