Карпин назвал смерть Симоняна потерей для всей страны

сегодня, 12:06

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никита Симонян был примером профессионализма, его смерть является потерей не только для отечественного спорта, но и для всей страны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«Никита Павлович был великим человеком, — написал Карпин. — Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Мы часто виделись и разговаривали о футболе, казалось, что так было всегда и будет еще долгое время. Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха, это большая потеря не только для футбола, для всей страны. Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства. Мои соболезнования родным, светлая память».

