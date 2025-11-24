Top.Mail.Ru
 
 
 
«Спартак» объявил о переименовании трибуны на арене в честь Симоняна

сегодня, 15:29

Трибуна А домашнего стадиона московского футбольного клуба «Спартак» будет названа именем лучшего бомбардира в истории красно-белых Никиты Симоняна. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака».

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Футболисты «Спартака» проводят домашние матчи на «Лукойл-Арене».

«Навсегда рядом с родным клубом», — говорится в заявлении пресс-службы.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.

Шуня771
Шуня771 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 16:42
Во время ВОВ КС вместе с заводом эвакуировались в г. Куйбышев (ныне и до... Самара), так и остались там, завод вроде бы вернулся.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:58, ред.
Я бы весь стадион назвал, но тогда рекламные эффекты пострадают. Я лично сам вообще не в курсе особо за Никиту Симоняна, но понимаю что он огромная часть и олицетворение спартаковской великой истории. Можно и памятник ему и улицу в Москве назвать если ещё нет. А словом Лукойл я бы с радостью пожертвовал в честь памяти об истории великого клуба.

З.Ы. Любопытно. А в Москве были Крылья Советов? Это те же самые которые сейчас в Самаре или какие то другие?
Гость
