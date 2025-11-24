«Спартак» объявил о переименовании трибуны на арене в честь Симоняна

1763987378

сегодня, 15:29

Трибуна А домашнего стадиона московского футбольного клуба «Спартак» будет названа именем лучшего бомбардира в истории красно-белых . Об этом сообщила пресс-служба «Спартака».

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Футболисты «Спартака» проводят домашние матчи на «Лукойл-Арене».

«Навсегда рядом с родным клубом», — говорится в заявлении пресс-службы.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.