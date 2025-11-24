Из-за скандала со ставками в футболе из Турции были вывезены $52 млрд

1763994316

сегодня, 17:25

Около $52 млрд было вывезено из Турции в результате скандала вокруг ставок на футбольные матчи в букмекерских конторах. Об этом сообщил глава Федерации футбола Турции (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу, которого цитирует телеканал HT Spor.

«В прошлом году из Турции было вывезено $52 млрд, — сказал Хаджиосманоглу. — Посмотрите на ставки и азартные игры. В Турции не играют, здесь деньги утекают. Мы — не центр букмекерства в Европе и мире. Чем больше мы этому противодействуем, тем больше служим турецкому народу».

Ранее сообщалось, что перед дисциплинарным советом по профессиональному футболу TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи предстанут 1 024 футболиста. Среди них игроки 27 клубов премьер-лиги, в том числе таких ведущих, как «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор». При этом TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах, в том числе за рубежом.