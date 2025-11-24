Top.Mail.Ru
 
 
 
Из-за скандала со ставками в футболе из Турции были вывезены $52 млрд

сегодня, 17:25

Около $52 млрд было вывезено из Турции в результате скандала вокруг ставок на футбольные матчи в букмекерских конторах. Об этом сообщил глава Федерации футбола Турции (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу, которого цитирует телеканал HT Spor.

«В прошлом году из Турции было вывезено $52 млрд, — сказал Хаджиосманоглу. — Посмотрите на ставки и азартные игры. В Турции не играют, здесь деньги утекают. Мы — не центр букмекерства в Европе и мире. Чем больше мы этому противодействуем, тем больше служим турецкому народу».

Ранее сообщалось, что перед дисциплинарным советом по профессиональному футболу TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи предстанут 1 024 футболиста. Среди них игроки 27 клубов премьер-лиги, в том числе таких ведущих, как «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор». При этом TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах, в том числе за рубежом.

Источник: itar-tass.com
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:17, ред.
Что он сказал невнятное, рандомных слов накидал каких то, а смысл этого изречения в чём? Даже в целом новость непонятная - кем вывезено? Зачем вывезено? Радуются ли они тому что сумма вывезена или наоборот расстроены? Просто набор слов какой то. А главное вообще куда вывезены? Где искать то их теперь? 52 млрд баксов на дороге не валяются, или валяются?
Nenash
Nenash
сегодня в 18:16
Особенный успел слинять.. 😄👅🏃
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:06
Всю правду всё равно не узнаем.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 18:03
Это всего лишь жалкий % от реальной суммы. думаю скоро прикроют расследование, а то ведь и лигу могут того за такие дела ...игроки, судьи
Futurista
Futurista
сегодня в 17:52
Кишмиш сарай бакшиш)...
