Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по Влашичу

сегодня, 15:52

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА на решение Спортивного арбитражного суда ( CAS ) по трансферу хорватского футболиста в английский «Вест Хэм». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее CAS обязал «Вест Хэм» заплатить ЦСКА €8,55 млн плюс 5% годовых за переход Влашича, но только после получения соответствующего разрешения от правительственного департамента и/или изменения санкционного режима Великобритании, позволяющего провести платеж. В ЦСКА не приняли решение CAS , заявив, что оно не поддается логическому объяснению и является проявлением двойных стандартов. Позднее клуб подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Согласно решению CAS , если деньги не будут выплачены ЦСКА в течение 45 дней с момента возможного разрешения, «Вест Хэму» может быть вынесен запрет на регистрацию новых игроков до трех полных регистрационных окон. Если по истечении этого срока оплата по прежнему не будет произведена, дело будет передано в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола ( ФИФА ).

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что английский клуб полностью не рассчитался за трансфер игрока. В связи с этим ЦСКА принял решение обратиться в ФИФА для урегулирования вопроса, а Бабаев заявил «Спорт-Экспрессу», что «Вест Хэм» должен будет выплатить порядка €18 млн за трансфер. Позднее палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение в пользу ЦСКА , постановив, что английский клуб должен заплатить €17 млн.