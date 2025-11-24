Батраков отказался от зарплаты в $120 млн в Саудовской Аравии

1763978485

сегодня, 13:01

Полузащитник «Локомотива» отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии, где ему предлагали зарплату в $120 млн в год. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал агент игрока .

«Количество команд, которые интересуются Батраковым, — больше 10, — сказал он. — Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша... $120 млн в год. Ему столько предлагали саудиты. $10 млн в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем».

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах в разных турнирах.