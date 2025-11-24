Top.Mail.Ru
 
 
 
Батраков отказался от зарплаты в $120 млн в Саудовской Аравии

сегодня, 13:01

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии, где ему предлагали зарплату в $120 млн в год. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал агент игрока Вадим Шпинев.

«Количество команд, которые интересуются Батраковым, — больше 10, — сказал он. — Если бы вы знали, от каких предложений отказался Леша... $120 млн в год. Ему столько предлагали саудиты. $10 млн в месяц. Но для Леши очень важно играть в футбол, а не заканчивать карьеру. Не деньги правят всем».

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах в разных турнирах.

shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:24
Полез в интернет ... правда данные 2024 года, но всё же, для размышления :
Самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Саудовской Аравии:

Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 200 млн евро;
Неймар («Аль-Хиляль») — 100 млн евро;
Карим Бензема («Аль-Иттихад») — 100 млн евро;
Рияд Марез («Аль-Ахли») — 52,2 млн евро;
Садьо Мане («Аль-Наср») — 40 млн евро;
Калиду Кулибали («Аль-Хиляль») — 34,7 млн евро;
Нголо Канте («Аль-Иттихад») — 25 млн евро;
Александар Митрович («Аль-Хиляль») — 25 млн евро;
Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль») — 25 млн евро;
Эмерик Лапорт («Аль-Наср») — 24,5 млн евро;
Марцело Брозович («Аль-Наср») — 24,2 млн евро;
Роберто Фирмино («Аль-Ахли») — 19 млн евро;
Малком («Аль-Хиляль») — 18 млн евро;
Рубен Невеш («Аль-Хиляль») — 17,3 млн евро;
Секо Фофана («Аль-Иттифак») — 15,2 млн евро;
Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак») — 15 млн евро;
Фабиньо («Аль-Иттихад») — 14 млн евро;
Франк Кессье («Аль-Ахли») — 14 млн евро;
Отавио («Аль-Наср») — 13 млн евро;
Янник Феррейра Карраско («Аль-Шабаб») — 13 млн евро.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:23
Амплуа плеймейкера раскрывает возможности в любом клубе. В этом Алёшке повезло, поэтому без работы не останется. Нигде не останется
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:17
Да да заливай дальше!! 😆 Не кто Батракова знать не знает в СА. Туда привозят больших звезд. Не хочет он заканчивать кареру?? Он ее закончит на лавке в Зените. 👎
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:13
Батраков хорош в Локо, но каким будет в другом клубе?? Конечно, есть интерес от других клубов, даже из европы.. любому тренеру интересен Батраков из за его уникальной скорости принятия решений. По сути это футбольный Никита Кучеров, явление для всех видов спорта крайне редкое... Время покажет, станет он топовым футболистом. Все зависит от самого игрока.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:56
У меня сейчас нервный срыв намечается от таких угарных новостей.....

За эти деньги можно взять любую мировую звезду в прайме, с самым громким именем, но выбрали русского Лешку, который 2 хороших сезона выдал в лиге приколов, ни одного матча в еврокубках не провел и никто в мире о нем никогда не слышал.... Ну а так что, не подумав, конечно, ляпнул Шпинев.... теперь абсолютно любой знакомый Батракова, при встрече с ним, будет крутить пальцем у виска.... Ну.. Конечно, при условии, что в эту байку кто ни будь , да поверит....
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 14:51, ред.
...а если представить ситуацию такую, некто "Б" прожжёный карьерист,одарённый, перспективный,талантливый,но хапуга и
большой любитель богатства и роскоши! Вот Он от 20-ти до 30-ти
пашет на арабов и пополняет свой мешок! Что в этом плохого?!
Есть подводные камни, это Он в России блеснул, а там каждый
божий день с одними и теми командами, на одном и том же уровне! Арабы скажут приелся и всё,кирдык,вторая смена?!
Kostya-515
Kostya-515
сегодня в 14:48
Шпинев Батракову:
— Кашу кушай, а сказку слушай: умом — разумом смекай да на ус мотай!
5472qjtqut24
5472qjtqut24
сегодня в 14:32
Дело агента ещё и слухи распускать
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:19
Саудиты конечно бестолковые в футболе, но не настолько же...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:15
удивительно добросовестный агент оказался.
отвернулись от 120 млн)))
Vilar
Vilar
сегодня в 14:11
Понеслась вода в хату...
