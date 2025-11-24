Тарасова назвала Симоняна легендарным спортсменом

1763975052

Олимпийский чемпион по футболу 1956 года был легендарным спортсменом и человеком. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию .

Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни.

«Он был легендарным спортсменом и человеком. Он прожил войну и стал олимпийским чемпионом. Он был счастлив в футболе, много выиграл в „Спартаке“ как игрок и тренер. Его вклад трудно переоценить, грустно, что уходят такие люди», — сказала Тарасова.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.