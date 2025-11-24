Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезни

Экс-футболист сборной России Алдонин заявил, что надеется победить болезнь

сегодня, 18:00

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин заявил, что борется с тяжелой болезнью изо всех сил и надеется победить ее. Комментарий Алдонина в своем Telegram-канале приводит комментатор Дмитрий Шнякин.

Ранее пресс-служба Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания. Как стало известно ТАСС, Алдонину диагностировали рак желудка.

«Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки. Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — сказал Алдонин.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского «Ротора», после ухода из армейского клуба играл за саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Колосков рассказал, что Симонян незадолго до смерти сломал ногу
Сегодня, 10:37
В ЦСКА рассказали о состоянии Кругового и Лукина
Вчера, 16:54
Защитник ЦСКА Лукин получил сотрясение мозга в матче со «Спартаком»
Вчера, 15:55
Акинфеев поддержал Алдонина и назвал его настоящим бойцом
Вчера, 13:04
В ЦСКА раскрыли характер травмы Кругового после матча со «Спартаком»
Вчера, 09:33
Бабаев заявил, что ЦСКА не останется в стороне от ситуации с Алдониным
22 ноября
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 