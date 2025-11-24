Экс-футболист сборной России Алдонин заявил, что надеется победить болезнь

1763996441

сегодня, 18:00

Бывший футболист сборной России заявил, что борется с тяжелой болезнью изо всех сил и надеется победить ее. Комментарий Алдонина в своем Telegram-канале приводит комментатор Дмитрий Шнякин.

Ранее пресс-служба Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания. Как стало известно ТАСС, Алдонину диагностировали рак желудка.

«Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки. Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — сказал Алдонин.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА . Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.