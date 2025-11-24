В УЕФА выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна

1764008445

сегодня, 21:20

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) выразил соболезнования семье и друзьям . Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба организации.

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«Мы выражаем искренние соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна, олимпийского чемпиона по футболу и выдающегося тренера. В это трудное время мы соболезнуем его семье, друзьям и бывшим коллегам», — говорится в заявлении.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.