Шишкарев считает Симоняна примером любви к футболу

1763981019

сегодня, 13:43

Лучший бомбардир московского «Спартака» и олимпийский чемпион 1956 года является примером патриотизма и любви к футболу. Такое мнение высказал председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Церемония прощания пройдет 27 ноября на «Лукойл-Арене».

«Масштаб личности и достижения Никиты Павловича Симоняна впечатляют, — сказал Шишкарев. — Представьте, со сборной СССР он побеждал еще на Олимпийских играх в 1956 году. Его рекорд по забитым мячам в составе московского „Спартака“ до сих пор остается непревзойденным. Колоссальных достижений Никита Павлович добился и как тренер, выигрывая всевозможные трофеи не только со „Спартаком“, но и с ереванским „Араратом“. Огромный вклад в развитие футбола Симонян внес в качестве одного из руководителей Российского футбольного союза».

«Мы были знакомы еще с 1994 года, прежде всего нас объединяла любовь к столичному „Спартаку“. Уверен, что для представителей всех видов спорта он является примером патриотизма и любви к футболу, эталоном служения отечественному спорту и своей стране. Вне всяких сомнений, это огромная, невосполнимая потеря для всех нас», — добавил Шишкарев.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.