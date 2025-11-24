Бояринцев покинул пост главного тренера «Ротора»

1764013938

22:52

ушел в отставку с поста главного тренера волгоградского футбольного клуба «Ротор», который выступает в Лиге Пари (Первой лиге). Об этом сообщает пресс-служба «Ротора».

В матче 20-го тура «Ротор» дома проиграл «Челябинску» со счетом 0:2. Команда из Волгограда набрала 29 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

«Денис Константинович действительно подал в отставку в раздевалке, которую мы приняли. Мы еще раз благодарим Дениса Бояринцева за проделанную работу на протяжении полутора лет в клубе и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказал генеральный директор «Ротора» Андрей Кривов.

Бояринцеву 47 лет, он возглавлял «Ротор» с 2024 года. Ранее работал главным тренером саратовского «Сокола», «Новосибирска», московской «Родины», «Камаза» из Набережных Челнов и ивановского «Текстильщика». В качестве игрока Бояринцев четыре раза стал серебряным призером чемпионата России в составе московского «Спартака».