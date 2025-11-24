Симонян был тем, с кого хотелось брать пример — президент «Урала» Иванов

1763978916

сегодня, 13:08

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу во время игровой карьеры, тренерской и управленческой деятельности всегда оставался тем, с кого хотелось брать пример. Такое мнение высказал президент футбольного клуба «Урал» .

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

«Прежде всего, хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича. Казалось, что он был с нами всегда: он стал олимпийским чемпионом в 1956 году, когда меня еще не было. Выдающийся футболист, прекрасный тренер, отличный руководитель. В каждой своей ипостаси он был тем, с кого хотелось брать пример. Но я хочу особо отметить, что Никита Павлович был прекрасным и очень порядочным человеком. Каждый рядом с ним становился чуть лучше. Наша большая футбольная семья осиротела. Светлая память замечательному человеку», — сказал Иванов.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.