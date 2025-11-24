Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Полиция установила участников драки после матча «Спартак» — ЦСКА

сегодня, 19:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Варна)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (София)ЦСКА29.11.2025 в 18:30 Не начался

Сотрудники полиции установили личности троих участников драки, возникшей между футбольными фанатами после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА, спровоцировавший драку болельщик привлечен к административной ответственности, всего за нарушение общественного порядка во время и после матча были задержаны 95 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Московские полицейские задержали нарушителей общественного порядка во время матча на стадионе „Лукойл Арена“ между столичными футбольными командами „Спартак“ и ЦСКА. Во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них — на стадионе, 78 — на прилегающей территории», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Волк, установлены трое участников драки, возникшей между футбольными фанатами, что стало возможным в том числе благодаря системе идентификации болельщиков. «Болельщик ЦСКА, который спровоцировал конфликт, сегодня решением суда привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. Он приговорен к 5 суткам административного ареста. Ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования сроком на 3 года», — добавила представитель ведомства.

Двое фанатов «Спартака» также привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ, рассказала Волк. По ее словам, в отношении одного из них, гражданина сопредельного государства, принято решение о 5 сутках административного ареста и последующем выдворении из РФ. Материалы в отношении второго будет рассматривать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних.

В правоохранительных органах ТАСС 22 ноября сообщили, что возле выхода на сектора 104-105 трибуны «В» несколько фанатов в клубной атрибутике «Спартака» напали на болельщика ЦСКА, зажали его в углу и избили, а также отобрали у него клубный шарф.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. «Спартак» провел первый матч после отставки с поста главного тренера серба Деяна Станковича. «Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 33 очками располагается на 2-й строчке.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
РПЛ совместно со «Спартаком» проводит разбирательство инцидента с дракой
Вчера, 16:42
«Спартак» оказывает содействие в деле об избиении болельщика ЦСКА
Вчера, 16:22
Фаны сборной Гаити могут не попасть на ЧМ-2026 из-за запрета на въезд в США
20 ноября
Официально«Спартак» реализовал все билеты на матч РПЛ с ЦСКА
19 ноября
В Госдуме осудили поведение украинских футбольных болельщиков
18 ноября
Порядка 150 болельщиков из Чили посетят матч со сборной России
15 ноября
 
Сортировать
Все комментарии
particular
particular ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:32, ред.
Под последней строкой подпишусь однозначно, - остальное даже мусолить не хочется... Тоже, - не более, чем взгляд со стороны без уздечки в руке и шарфика на шее :))
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:29, ред.
Ну смотря где кричать...со своей трибуны в кругу своих болельщиков это понятно...
"По видео конфликта, снятым камерой наблюдения. В ролике видно, как болельщик ЦСКА спорит с группой фанатов «Спартака». После вокруг них собирается толпа поклонников красно-белых. Фанат армейцев начинает провоцировать толпу, показывая ей средние пальцы и заряжая кричалки. В ответ один из болельщиков спартаковцев первым наносит удар, после чего поклонника ЦСКА избивают толпой"...
Ну как бы никого не оправдываю.и не защищаю...но человек явно был неадекватен...
particular
particular
сегодня в 21:22, ред.
Соотношение сторон в конфликте, вряд ли, позволяет назвать случившееся дракой... Избиение толпой, - вполне, подойдёт...
А насчёт кричалок, - все кричат... И тексты слабо соответствуют нормам поведения... И ничего... А тут, толпа с праведным гневом возмутилась :)
Futurista
Futurista
сегодня в 21:18, ред.
Кто бы сомневался что конь был провокатор)...небось кричалочку как юный армеец недавно решил крикнуть, но ошибся с местом и поплатился...
shlomo
shlomo
сегодня в 21:14
Можно было бы и строже наказать организаторов этой потасовки...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:10
Давненько не было таких эксцессов на спортивных мероприятиях.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:09, ред.
Начало последнего абзаца картина маслом: Встреча завершилась победой... 😂😂😂
Победой правосудия наверное и системы ФанАЙДИ
ABir
ABir
сегодня в 21:08
Никто и не сомневался, что провокатором в этой драке выступил перебравший болельщик ЦСКА. Не ясно осталось одно: он напился до матча, а тогда, как его допустили на стадион, или он налакался уже на стадионе, и тогда не понятно, как он пронес свое пойло, ведь на стадионе не продают алкоголь.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 