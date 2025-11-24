Полиция установила участников драки после матча «Спартак» — ЦСКА

1764002595

сегодня, 19:43

Сотрудники полиции установили личности троих участников драки, возникшей между футбольными фанатами после матча 16-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) «Спартак» — ЦСКА , спровоцировавший драку болельщик привлечен к административной ответственности, всего за нарушение общественного порядка во время и после матча были задержаны 95 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Московские полицейские задержали нарушителей общественного порядка во время матча на стадионе „Лукойл Арена“ между столичными футбольными командами „Спартак“ и ЦСКА . Во время и после матча за различные административные правонарушения задержаны 95 человек, 17 из них — на стадионе, 78 — на прилегающей территории», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Волк, установлены трое участников драки, возникшей между футбольными фанатами, что стало возможным в том числе благодаря системе идентификации болельщиков. «Болельщик ЦСКА , который спровоцировал конфликт, сегодня решением суда привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ . Он приговорен к 5 суткам административного ареста. Ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования сроком на 3 года», — добавила представитель ведомства.

Двое фанатов «Спартака» также привлечены к ответственности по той же статье КоАП РФ , рассказала Волк. По ее словам, в отношении одного из них, гражданина сопредельного государства, принято решение о 5 сутках административного ареста и последующем выдворении из РФ . Материалы в отношении второго будет рассматривать территориальная комиссия по делам несовершеннолетних.

В правоохранительных органах ТАСС 22 ноября сообщили, что возле выхода на сектора 104-105 трибуны «В» несколько фанатов в клубной атрибутике «Спартака» напали на болельщика ЦСКА , зажали его в углу и избили, а также отобрали у него клубный шарф.