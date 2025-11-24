1763978165

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу пройдет 27 ноября на «Лукойл-Арене». Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) .

Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни. Информация о времени прощания и месте захоронения станет известна в ближайшее время.

«Очень тяжело смириться с мыслью о том, что завтра Никита Павлович больше не приедет в офис РФС , мы больше не встретимся, не поговорим о футболе, не обсудим рабочие вопросы, — сказал Митрофанов. — Он умел слушать и говорить так, что многое становилось яснее. Мы потеряли члена семьи, это большая утрата не только для РФС , для всей нашей страны. Таких людей больше нет».

«Я и все сотрудники РФС выражают искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Мы окажем семье всю необходимую поддержку, в настоящий момент занимаемся организацией мемориальных церемоний. В ближайшее время сообщим всю информацию», — добавил генсек РФС .