Церемония прощания с Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на «Лукойл-Арене»

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на «Лукойл-Арене». Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни. Информация о времени прощания и месте захоронения станет известна в ближайшее время.
«Очень тяжело смириться с мыслью о том, что завтра Никита Павлович больше не приедет в офис РФС, мы больше не встретимся, не поговорим о футболе, не обсудим рабочие вопросы, — сказал Митрофанов. — Он умел слушать и говорить так, что многое становилось яснее. Мы потеряли члена семьи, это большая утрата не только для РФС, для всей нашей страны. Таких людей больше нет».
«Я и все сотрудники РФС выражают искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Мы окажем семье всю необходимую поддержку, в настоящий момент занимаемся организацией мемориальных церемоний. В ближайшее время сообщим всю информацию», — добавил генсек РФС.
По ходу карьеры Симонян выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.