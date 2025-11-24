1763989959

сегодня, 16:12

Олимпийский чемпион по футболу является дорогим для московского «Спартака» человеком с прекрасной историей. Такое мнение высказал пятикратный чемпион России в составе красно-белых Луис Робсон.

Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни.

«Просто не могу не выразить искренние соболезнования! Это очень дорогой для клуба человек с прекрасной историей», — сказал Робсон.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.