Робсон назвал Симоняна человеком с прекрасной историей

сегодня, 16:12

Олимпийский чемпион по футболу Никита Симонян является дорогим для московского «Спартака» человеком с прекрасной историей. Такое мнение высказал пятикратный чемпион России в составе красно-белых Луис Робсон.

Симонян скончался в воскресенье на 100-м году жизни.

«Просто не могу не выразить искренние соболезнования! Это очень дорогой для клуба человек с прекрасной историей», — сказал Робсон.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.

shur
shur
сегодня в 16:55, ред.
...рэспект Луису....!!! ...А какие люди в стенке!!!
Гость
