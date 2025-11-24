Винисиус принял окончательное решение покинуть «Реал»

1764010944

сегодня, 22:02

Форвард может покинуть «Реал Мадрид» после того, как, по сообщениям, он сообщил клубу, что не будет продлевать с ним контракт.

Звездный игрок сборной Бразилии пережил непростой период в клубе с тех пор, как Хаби Алонсо заменил Карло Анчелотти на тренерской скамейке прошлым летом, и отношения между наставником и игроком, похоже, не подлежат восстановлению. Напряженность началась во время Клубного чемпионата мира и достигла пика в октябре во время победы в «Эль Класико» над Барселоной, когда Алонсо заменил Винисиуса на 72-й минуте.

Это решение вызвало ярость у крайнего нападающего, который, покидая поле, был явно раздражен и кричал своему тренеру: «Я? Я? Мистер, мистер! Я?» По сообщениям, он добавил: «Всегда я! Я ухожу из команды! Я ухожу, мне лучше уйти!» Позже Винисиус принес извинения за свой выпад как лично, так и публично, но его недоверие к Алонсо осталось, и спекуляции о будущем нападающего усилились.

Издание The Athletic сообщает, что 25-летний футболист сообщил руководству «Реала», что не намерен подписывать новый контракт с испанским грандом, пока его отношения с тренером остаются настолько напряженными.

«Реал» на данный момент поддерживает как игрока, так и тренера, но если ситуация не улучшится, клубу, возможно, придется продать Винисиуса, пока есть такая возможность.

Клубы из Саудовской Про-лиги уже давно заинтересованы в его подписании, но для этого потребуется сделать чрезвычайно выгодное предложение бразильцу, у которого есть клаусула о выкупе в размере 1 миллиарда евро.

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом среди команд Премьер-лиги, которые могут подписать с ним контракт, хотя пока неясно, заинтересованы ли они в этом и способны ли осуществить такой трансфер.

В прошлом с этим переходом связывали «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».