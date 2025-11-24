Top.Mail.Ru
 
 
 
Винисиус принял окончательное решение покинуть «Реал»

сегодня, 22:02

Форвард Винисиус Жуниор может покинуть «Реал Мадрид» после того, как, по сообщениям, он сообщил клубу, что не будет продлевать с ним контракт.

Звездный игрок сборной Бразилии пережил непростой период в клубе с тех пор, как Хаби Алонсо заменил Карло Анчелотти на тренерской скамейке прошлым летом, и отношения между наставником и игроком, похоже, не подлежат восстановлению. Напряженность началась во время Клубного чемпионата мира и достигла пика в октябре во время победы в «Эль Класико» над Барселоной, когда Алонсо заменил Винисиуса на 72-й минуте.

Это решение вызвало ярость у крайнего нападающего, который, покидая поле, был явно раздражен и кричал своему тренеру: «Я? Я? Мистер, мистер! Я?» По сообщениям, он добавил: «Всегда я! Я ухожу из команды! Я ухожу, мне лучше уйти!» Позже Винисиус принес извинения за свой выпад как лично, так и публично, но его недоверие к Алонсо осталось, и спекуляции о будущем нападающего усилились.

Издание The Athletic сообщает, что 25-летний футболист сообщил руководству «Реала», что не намерен подписывать новый контракт с испанским грандом, пока его отношения с тренером остаются настолько напряженными.

«Реал» на данный момент поддерживает как игрока, так и тренера, но если ситуация не улучшится, клубу, возможно, придется продать Винисиуса, пока есть такая возможность.

Клубы из Саудовской Про-лиги уже давно заинтересованы в его подписании, но для этого потребуется сделать чрезвычайно выгодное предложение бразильцу, у которого есть клаусула о выкупе в размере 1 миллиарда евро.

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом среди команд Премьер-лиги, которые могут подписать с ним контракт, хотя пока неясно, заинтересованы ли они в этом и способны ли осуществить такой трансфер.

В прошлом с этим переходом связывали «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

shur
shur
сегодня в 23:06
...один только Бензема знал, как повеливать в нападении "Реала",
где кому играть и главное знал свою роль в этом спектакле! Это было прекрасное время когда Вини играл фактически по ним! Всё изменилось с его уходом а следом и Карло! Алонсо не умеет толком построить атаку Мадрида при наличии игроков экстра класса!!! И потом Гюлера слишком много,толку на половину!!!
Qvincy30
Qvincy30
сегодня в 23:03
Гнать в шею бразильского выскочку. Пользы на поле ноль, даже в минус играет, все передачи на него приводят к потеряем. Во вчерашнем матче буквально ни одного полезного действия, зачем он реалу, на эти деньги можно 3-4 добротный игрока взять.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 22:46, ред.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 22:41
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 22:40
      Думаю Перцу надо с ним серьёзно поговорить и если не дойдёт до Вини, то надо продавать!
      particular
      particular
      сегодня в 22:30
      Неспособность сторон прийти к компромиссу может породить очередную долгоиграющую историю, которая будет не лучше и не хуже остальных...
      Alex_67
      Alex_67
      сегодня в 22:30
      Надоели эти истерики Винисиуса, скорее бы уже что-то решили.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
      сегодня в 22:27
      Всех могут выгнать в конце сезона за неуд. Алонсо, Флика, Слота и т.д и т.п.

      Всех могут выгнать...
      Agamaga005
      Agamaga005
      сегодня в 22:25
      Алонсо могут выгнать в конце сезона за неуд. Если Вини не принял решение уехать в Аравию и стать миллиардером к 30 годам, то останется.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      сегодня в 22:08
      Ну что тут попишешь ? Дурачок. Это главная причина.

      P.S. Хаби очень плох как поводырь неокрепших умов. Потеря Вини и его косяк, как тренера.
      Гость
