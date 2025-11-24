Пашинян выразил соболезнования Путину в связи со смертью Никиты Симоняна

1764012378

сегодня, 22:26

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России в связи со смертью олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по футболу .

«Уважаемый Владимир Владимирович! С глубокой скорбью узнал о кончине легендарного футболиста, заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта, четырехкратного чемпиона СССР Никиты Павловича Симоняна. Будучи выдающимся футболистом и тренером, он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола. Именно под его руководством ереванский „Арарат“ стал чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР 1973 и 1975 годов, подарив всем армянам незабываемое чувство гордости», — отметил глава армянского кабмина.

Пашинян также добавил, что достижения, профессионализм и преданность футболу Симоняна послужат источником вдохновения для многих поколений.

«Прошу Вас от имени армянского народа и от себя лично передать слова соболезнования и поддержки семье и близким Никиты Симоняна», — говорится в телеграмме.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.