«Синоним честности»: соболезнования в связи со смертью Симоняна

сегодня, 12:30

23 ноября умер лучший бомбардир московского футбольного клуба «Спартак» и олимпийский чемпион 1956 года . Ему было 99 лет.

«Он внес огромный вклад в развитие отечественного спорта как футболист, тренер, руководитель, — сказал президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков. — Его наследие — это не только трофеи и рекорды. На протяжении десятилетий имя Никиты Павловича Симоняна было синонимом честности, порядочности, бескорыстного и искреннего служения футболу».

«Он был и останется примером для многих поколений. Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий — футболисты и тренеры, журналисты и болельщики. Все сотрудники РФС гордились возможностью общаться с ним, для всех нас он был мудрым наставником. Мы посвятим ближайшие матчи Кубка России, Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги его памяти», — добавил он.

«Имя Симоняна навсегда останется в истории отечественного спорта»

«Вклад Никиты Павловича Симоняна в спорт был фундаментальным: олимпийский чемпион 1956 года, капитан сборной на первом для СССР чемпионате мира в 1958 году, где он забил исторический первый мяч, четырехкратный чемпион СССР как игрок „Спартака“ и лучший бомбардир клуба с 160 голами, — сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. — После карьеры — успешный тренер, который дважды приводил „Спартак“ к золотым медалям, вел „Арарат“ к чемпионскому дублю, а затем долго служил на руководящих должностях в Российском футбольном союзе. Его жизнь — пример целеустремленности и любви к футболу. Легендарный статус Никиты Павловича навсегда останется в истории нашего спорта. От имени спортивного сообщества выражаю глубокие соболезнования родным, близким, футбольной семье».

«Он не просто лучший бомбардир в истории „Спартака“, не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года, — сказал президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) Александр Алаев. — Симонян — это человек-явление, символ связи множества поколений. Никита Павлович был героем нашего футбола — кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС ».

«Человек планетарного масштаба»

"Никита Павлович был не только звездой отечественного футбола, но и человеком планетарного масштаба, — сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Мы с ним вместе были 45 лет, его прекрасно знал [Жоао] Авеланж (президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) с 1974 по 1998 год — прим. источника), с ним дружил [Йозеф] Блаттер (президент ФИФА с 1998 по 2015 год), который подарил ему свои золотые часы, которыми Никита Павлович гордился. Его знал [Мишель] Платини (президент Союза европейских футбольных ассоциаций с 2007 по 2015 год). Буквально на последнем совете президент ФИФА [Джанни] Инфантино, которому я передал приглашение от него посетить его на 100-летие, ответил: «К Никите приеду обязательно».

«Очень грустно, это глубочайшая трагедия не только для нашей страны, но и для всего мира, — отметил бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев. — Он внес огромный вклад в историю отечественного и мирового футбола. Настоящий патриот своей страны, легенда спорта, человек-эпоха, как Лев Яшин, Эдуард Стрельцов. Симонян — настоящий пример, как нужно служить своему отечеству, своей профессиональной деятельности».

«Пример мудрости»

«Никита Павлович был великим человеком, — написал в своем Telegram-канале главный тренер сборной России Валерий Карпин. — Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Мы часто виделись и разговаривали о футболе. Казалось, что так было всегда и будет еще долгое время. Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха. Это большая потеря не только для футбола, для всей страны. Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства. Мои соболезнования родным. Светлая память».

«Величина, мы будем ее анализировать, понимать, — сказал шестикратный чемпион России в составе „Спартака“ Егор Титов. — Истинный спартаковец, о котором будем помнить. Сегодня и не одну неделю и месяц будет обсуждаться, что ушел наш великий спартаковец Никита Павлович Симонян. Для меня это личная трагедия».

«Наша звезда»

«Он был легендарным спортсменом и человеком, — отметила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. — Он прожил войну и стал олимпийским чемпионом. Он был счастлив в футболе, много выиграл в „Спартаке“ как игрок и тренер. Его вклад трудно переоценить, грустно, что уходят такие люди».

«Он светлый человек, очень много сделал для футбола, наша звезда, — рассказал народный артист РСФСР Михаил Боярский. — Память о нем останется у всех футбольных болельщиков. Он запомнился своей замечательной улыбкой, настоящий мужчина».

«Работал на имидж российского футбола»

«Это был талантливый человек, профессионал своего дела, он пользовался большим уважением как у старшего поколения, так и у молодого, — сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Молодые игроки его всегда уважали. Не всегда так бывает, когда руководителя уважают. Он действительно прожил интересную жизнь, посвятил себя полностью спорту, футболу. Николай Старостин, Симонян — это как Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышев, которые останутся в памяти у всех. Его именем наверняка назовут какой-нибудь спортивный объект, учитывая, что это был неординарный человек».

«Когда уходят такие люди, всегда грустно, — сказал президент Федерации тенниса России и болельщик „Спартака“ Шамиль Тарпищев. — Он был человечище с большой буквы. Что перечислять все его заслуги — все прекрасно все знают. Общался с молодыми, ветеранами, много работал, несмотря на возраст. С имиджевой точки зрения для нашего футбола так много не сделал никто».